Контрнаступление ВСУ и оперативная пауза: эксперт объяснил, что происходит на фронте

На фронте до середины апреля может продолжаться оперативная пауза. Однако оккупанты будут пытаться продвигаться на Донбассе и юге Запорожской области.

До середины апреля на фронте может продолжаться оперативная пауза. ВСУ пойдут в контрнаступление, когда полевые дороги станут удовлетворительными для продвижения.

Об этом в интервью "Обозревателю" рассказал военный эксперт Владислав Селезнев.

По его словам, оперативная пауза будет продолжаться, пока подсохнут полевые дороги. Однако оккупанты будут пытаться продвигаться на Донбассе и юге Запорожской области. В то же время россияне могут атаковать железнодорожную инфраструктуру Украины, чтобы усложнить логистику помощи Западу.

"Где будет происходить контрнаступление? Это может быть юг Запорожской области, возможно, другие направления российско-украинского фронта, но оно обязательно начнется", — подчеркнул военный эксперт.

Также он добавил, что деоккупировать все украинские территории одновременно нельзя. Контрнаступления ВСУ разделят на 5 или 6 этапов. В то же время оккупанты будут убегать и с юга Херсонщины, когда украинская армия пойдут в контрнаступление в Запорожской области.

"Но вариант такого развития ситуации возможен при условии стабильных поставок и ракет в РСЗО HIMARS и высокоточных артиллерийских снарядов. Этих снарядов должно быть такое количество, чтобы полностью покрывать потребности украинских сил обороны", — подытожил эксперт.

Напомним, что украинские военные делают все возможное, чтобы сдержать силы оккупантов и не дать им реализовать свои планы в Бахмуте.

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