Контрнаступление ВСУ и угроза из Беларуси: чего ожидать на фронте в ближайшие месяцы

У ВСУ есть шанс воспользоваться преимуществом, полученным во время контрнаступления.

Боевые действия в Украине в ближайшие месяцы не утихнут. Для Вооруженных сил Украины важно развить успех и не дать армии РФ отдохнуть, поэтому они могут перейти к активным действиям в ближайшее время. В свою очередь, оккупанты перегруппируют войска, которые покинули Херсон, чтобы усилить другие направления.

ТСН.ua собрал мнения экспертов относительно ситуации на фронте, развития событий на юге и востоке Украины, а также угрозы повторного наступления войск РФ из Беларуси.

Когда ждать активных действий от ВСУ

Военный эксперт Олег Жданов считает, что заморозки боевых действий зимой не будет. По его мнению, ВСУ могут активизироваться уже через неделю.

"У нас есть реальный шанс воспользоваться преимуществом, временной форой, и не дать России выровнять ситуацию, дав ей передышку в войне. В ближайшую неделю будет перегруппировка войск. Нам надо перебросить освободившиеся войска с правого берега Днепра. Россия тоже проводит перегруппировку. А дальше, я думаю, что мы будем наблюдать активизацию боевых действий, по крайней мере, с нашей стороны", — прогнозирует он.

По словам эксперта, Украина не должна упустить такой шанс:

"Чем больше Россия просит переговоров, тем больше надо атаковать. А сейчас просто вой стоит из Кремля – дайте нам переговоры, дайте нам передышку. Думаю, в ближайшее время, через неделю, мы должны увидеть какие-то сдвиги в плане активности боевых действий с нашей стороны" .

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире канала Freedom отметил, что для украинских военных очень важно провести до января ряд успешных контрнаступательных действий на юге или на востоке, чтобы деоккупировать как можно больше территорий и стабилизировать линию фронта.

"Я считаю, что лучшая стабилизационная линия на зиму на фронте — по оккупированному Крыму. Для нас лучше бы там успеть за эти несколько недель продвинуться дальше на Мелитополь, освободить Запорожское направление, левый берег Херсонской области. Вот тогда можно говорить о стабилизации, поскольку их можно на время закрыть в Крыму, наносить удары по военным объектам там и не иметь рисков на Запорожском направлении и намеков на формирование какой-либо новой ударной группировки", — заявил он.

По мнению эксперта, "с украинской стороны заморозка точно не планируется".

Оккупанты концентрируют силы на Донбассе

Военный эксперт Александр Мусиенко отмечает, что оккупанты перебрасывают силы с Херсонщины на Донбасс. Это делается для того, чтобы проводить наступательные действия в районе Бахмута и Авдеевки и продолжать оборону в районе Сватового и Кременной.

По словам эксперта, у российских войск есть нехватка артиллерии и тяжелой техники, поэтому это первоочередной приоритет, который перебрасывают с юга на восток.

"Есть информация, что небольшая часть подразделений, которые были на юге и отошли с правого берега Херсонской области, появились как раз в районе Кременной, Луганское направление. Возможно, будут перебрасываться также в район Бахмута, где идут активные боевые действия", — рассказал он.

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Как отметил Мусиенко, военное командование РФ понимает, что с техникой и тяжелым вооружением у оккупантов есть проблемы.

"Если раньше российские войска могли вести наступательные действия более широким фронтом, с использованием массированных артиллерийских атак, танков, тяжелого вооружения, то на сегодняшний день вести наступательные действия широким фронтом возможности нет. Поэтому избирают на сегодняшний день то направление, куда необходимо перебрасывать большую часть артиллерии для того, чтобы был более интенсивный огонь и поддержка наступательных действий", — пояснил он.

По словам эксперта, Россия пытается восполнить потери личного состава мобилизацией, однако с техникой, особенно с артиллерией, возникают проблемы "чем дальше, тем больше".

"На некоторых участках фронта можно констатировать, что украинские войска начали иметь преимущество над артиллерией противника. Причем имеют это преимущество в результате контрбатарейной борьбы нашей артиллерии. Выявляли огневые точки противника, их успешно подавляли", — заявил Мусиенко.

Возможно ли нападение из Беларуси

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что российское командование в своих планах рассматривает возможность нового наступления из Беларуси на территорию Украины по двум направлениям.

"Один вариант – на Киев, второй вариант, условно говоря, Волынь. Они рассматривают серьезно, прикидывают такую возможность", – отметил Арестович.

По его мнению, Путин сейчас попытается вывести кадровые боеспособные части из Украины для перегруппировки, заменив их мобилизованными и "вагнеровцами". Профессиональную армию, спасенную от разгрома, могут бросить на другое направление, в том числе и в Беларусь. Но для этого, по словам Арестовича, нужно много времени.

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В свою очередь руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире канала "Freeдом" выразил убеждение, что захватить Киев на сегодняшний день невозможен.

"Буквально на прошлой неделе, с 15 по 17 ноября, были активные учения по обороне Киева, проверялась боеспособность всей группировки наших войск, сил спецназначения, Службы безопасности, готовность к защите. Разные сценарии прогнозировались, оценивались. На сегодняшний день Киев защищен максимально, насколько мы можем себе позволить по имеющимся ресурсам", — подчеркнул военный эксперт.

Также Мусиенко отметил, что на границе с Украиной "не видно создания какой-либо группировки войск, которая может угрожать".

"Не исключено, что с целью создания видимости угроз Россия может создавать группировки из состава мобилизованных, удерживать их прямо на границе, чтобы создавать иллюзию... Хотя, по сегодняшним меркам, это роскошь для них, потому что они не могут взять Бахмут, пытаются удержаться в районе Кременной и не могут перейти в контратаку. Плюс еще задача – держать удар на юге. Поэтому не так легко создавать по всем направлениям ударные группировки", — пояснил он.

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