Контрнаступление ВСУ и угроза нападения на Киев: чего ожидать на фронте в 2023 году

Армия России надеется на затишье на фронте, чтобы собрать резервы для нового масштабного наступления. Вооруженные силы Украины в свою очередь могут помешать планам Кремля и провести собственную контрнаступательную операцию.

ТСН.ua собрал ключевые прогнозы и мнения о том, как будут развиваться события войны в Украине в 2023 году.

Будет ли новое наступление оккупантов на Киев

Военный эксперт Сергей Грабский в интервью на Youtube-канале ТСН оценил возможность повторения наступления на Киев с территории Беларуси.

"У меня глубокие сомнения, что они смогут собрать нужное количество на Киевском направлении. Во-вторых, история – это наука очень упрямая, она говорит, что с конца Второй мировой войны ни один город-миллионник не был взят военной силой. Советская армия, имея даже тотальное преимущество над немецкими войсками, в 1945 году при штурме Зееловских высот и Берлина потеряла, если не ошибаюсь, около полумиллиона своих бойцов, но Советский Союз мог себе позволить на то время такие потери, Россия не переживет таких потерь и физически не сможет обеспечить такой баланс сил, который будет говорить о каких-то надеждах захватить Киев", — убежден Грабский.

По его словам, даже десятикратное увеличение группировки вряд ли поможет оккупантам выиграть битву за Киев — "а десятикратное увеличение группировки будет означать, что только на Киев они должны сосредоточить войск вдвое больше, чем вся действующая группировка российских вооруженных сил".

"Здесь в действие вступают такие факторы, как природа, как готовность наших сил, подготовка местности, климатические условия и рельеф. Для меня выглядит фантастическим вариант прорыва противника и захвата Киева в условиях, которые мы имеем на сегодняшний день. Плюс я видел, как Киев готовился к обороне в феврале-марте. Упорство наших войск и наших жителей сейчас на порядок выше, поэтому противник не дойдет до Киева, просто исчезнет", — заявил эксперт.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что россияне в Беларуси могут попытаться прорвать северную границу Украины.

"Я думаю, что возможный вариант, о котором говорил главнокомандующий генерал Залужный, — что они в Беларуси до февраля при гигантских усилиях могут собрать 50-70 тысяч, то есть сформировать общевойсковую армию, и попытаться прорывать нашу границу на каких-то северных направлениях. На Ровенском, Волынском, Житомирском направлениях. И то не с целью достичь Киева, а с целью того, чтобы оттянуть часть сил нашей армии на север. Чтобы мы там начали оборонную операцию", — объяснил Жданов.

Военный эксперт Петр Черник выразил мнение, что оккупанты имеют достаточно устаревшего вооружения, чтобы решиться на большое наступление и попытаться принудить Украину к переговорам. Но эта попытка не будет иметь успеха.

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"У них нет качественной техники – это очевидно. На мой взгляд, не только Т-62, но и Т-55, а возможно, несколько поиронизирую, и до Т-34 дойти. Но напомню, что автоматов Калашникова они наштамповали до 100 млн, ружей Мосина – 37 млн, крупнокалиберных пулеметов ДШК – свыше 1 млн, РПГ-7 – свыше 9 млн. Старого хлама у них невероятно много. А пехотинцу достаточно дать в руки саперную лопатку, и они будут умирать "за родину, за Сталина", — говорит Черник.

В то же время, по оценкам эксперта, оккупантам для наступления с севера понадобится 50-тысячная группировка, которой сейчас нет.

Военный эксперт Михаил Самусь говорит, что Россия начала готовиться к новой операции, но чтобы подготовить резервы, им нужно не менее двух месяцев.

"Очевидно, что они не хотели бы допустить в эти два месяца новых украинских наступательных операций, чтобы этот "Бросок мангуста" не получился так же, как 24 февраля — просто прыгнули в бездну. Они хотели бы втянуть украинскую армию в вязкие бои, например, как в Бахмуте и других местах на Донбассе", – считает Самусь.

Контрнаступление ВСУ

Военный эксперт Олег Жданов не исключает контрнаступательных действий ВСУ в ближайшем будущем. Он напомнил о новом пакете военной помощи США, предназначенном "для обеспечения боевых действий".

"Каких боевых действий — трудно сказать. Это может быть и оборона, и наступление. Но в любом случае пакет действительно содержит боеприпасы разных типов почти ко всем видам артиллерии и бронемашины, и еще немного легкого и стрелкового вооружения", — отметил эксперт.

Жданов также напомнил "слова главкома в интервью The Economist, где генерал Залужный сказал, что где-то в Генеральном штабе назревает и вот-вот будет готова контрнаступательная операция". Однако военный эксперт не стал прогнозировать точные сроки операции и посоветовал набраться терпения.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев рассказал, что россияне сейчас рассматривают возможность контрнаступления ВСУ в Запорожском направлении как одну из приоритетных.

"Соответственно, если ВСУ удастся деоккупировать Мелитополь, тогда вопрос о пребывании российского контингента на левом берегу Днепра риторический. Фактически, россияне будут отрезаны от баз снабжения. Мелитополь — ключевая логистическая составляющая — две автодороги и железная дорога, по которым перебрасывается личный состав, снаряжение, военная техника для нужд оккупационных войск не только в Запорожской и Херсонской области, но и в Автономной Республике Крым", – объяснил он.

Как отметил Снегирев, ВСУ регулярно наносят удары по местам накопления техники, казармам с личным составом, складам с БК в Херсонской и Запорожской областях.

"Создаются условия, когда удержание территорий невозможно за счет отсутствия ротации, подвоза БК и горюче-смазочных материалов. Поэтому у нас есть основания для сдержанного оптимизма относительно дальнейших "жестов доброй воли", — добавил эксперт.

Генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун считает, что оккупанты могут не удержаться в Запорожской области.

"Это та же ситуация, что и с Херсоном... Они не могут удержаться. Они понимают, что украинцы могут разделить их группировки, выйти на берег Азовского моря, и у них будет две группировки, причем одна, которая в Херсонской и Запорожской области, будет практически без нормального логистического обеспечения. Нужно будет принимать активные решения или пытаться решить логистические моменты, а их решить через Крым просто невозможно, потому что Крымский перешеек уже находится под огневым контролем украинских войск. Или надо будет отступать в Крым, откуда нет выхода, Крымский мост не спасет", — заявил Ягун.

Завершение войны

Военные эксперты сдержаны в прогнозах насчет сроков завершения войны, однако представители украинского руководства настроены достаточно оптимистично.

Президент Владимир Зеленский в ноябре выразил надежду, что "это завершится в ближайшие месяцы". По его словам, война прекратится в двух случаях – когда Украина одержит победу или когда Россия сама признает поражение.

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк считает, что война может закончиться с освобождением ВСУ какого-либо крупного города, после чего РФ будет вынуждена уйти с остальных оккупированных территорий.

"Например, мы продвинемся в Луганской или Донецкой области или падет большой город, который восемь лет был оккупирован РФ, например, Луганск, после этого начнутся необратимые процессы – и в политических элитах РФ, и в обществе. И таким образом война может закончиться раньше, чем мы военным путем будем все освобождать. Потому что будет освобождено оно по факту того, что Россия проиграла войну", — объяснил Подоляк.

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов считает, что война в Украине может завершиться к лету следующего года.

"Я надеюсь на это очень сильно", — сказал Буданов, оценивая возможность завершения войны к лету.

По его словам, россияне в ближайшее время, прежде всего, будут пытаться удержать все, что они смогли захватить, и будут делать попытки хоть как-то продвинуться на Донбассе.

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