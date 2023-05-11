"Контрнаступление ВСУ идет полным ходом": Пригожин устроил истерику

По его версии, следующими в ВСУ будут Белгородская и Брянская области РФ.
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что контрнаступление ВСУ уже началось и что украинские военные прорывают их фланги на Бахмутском направлении.
Поэтому глава террористов устроил истерику.
Пригожин заявил, что Зеленский "лукавит", что контрнаступление ВСУ еще не началось. Он заныл, потому что якобы "контрнаступление идет полным ходом" и штурмуют позиции подготовленные украинские военные с современной техникой.
"На Бахмутском направлении подразделения ВСУ заходят во фланги. К сожалению, по части мест это успешно у них получается", — заявил Пригожин.
В истерике Пригожин заявил, что следующие будут Белгородская и Брянская области с выходом на территорию РФ и Запорожья.
"Для ВСУ сейчас важно проломить Бахмутское направление. Им нужно сначала разобраться с Бахмутским направлением и ЧВК "Вагнер", закончить эту историю и на подъеме со всех боевым духом идти на Запорожье, Брянскую и Белгородскую области. Поэтому наступление ВСУ началось", — заявил Пригожин.
Напомним, издание Politico со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников США опровергает заявления Пригожина о снарядном голоде у его наемников в Бахмуте. Западные журналисты пишут, что "вагнеровцы" обладают значительными запасами боеприпасов и сохраняют контроль над не менее 85% Бахмута.
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