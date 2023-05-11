"Контрнаступление ВСУ идет полным ходом": Пригожин устроил истерику

По его версии, следующими в ВСУ будут Белгородская и Брянская области РФ.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что контрнаступление ВСУ уже началось и что украинские военные прорывают их фланги на Бахмутском направлении.

Поэтому глава террористов устроил истерику.

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Пригожин заявил, что Зеленский "лукавит", что контрнаступление ВСУ еще не началось. Он заныл, потому что якобы "контрнаступление идет полным ходом" и штурмуют позиции подготовленные украинские военные с современной техникой.

"На Бахмутском направлении подразделения ВСУ заходят во фланги. К сожалению, по части мест это успешно у них получается", — заявил Пригожин.

В истерике Пригожин заявил, что следующие будут Белгородская и Брянская области с выходом на территорию РФ и Запорожья.

"Для ВСУ сейчас важно проломить Бахмутское направление. Им нужно сначала разобраться с Бахмутским направлением и ЧВК "Вагнер", закончить эту историю и на подъеме со всех боевым духом идти на Запорожье, Брянскую и Белгородскую области. Поэтому наступление ВСУ началось", — заявил Пригожин.

Напомним, издание Politico со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников США опровергает заявления Пригожина о снарядном голоде у его наемников в Бахмуте. Западные журналисты пишут, что "вагнеровцы" обладают значительными запасами боеприпасов и сохраняют контроль над не менее 85% Бахмута.

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