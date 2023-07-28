Контрнаступление ВСУ: Киев заявляет об успехах на фоне активизации боевых действий на юге

Украинские военные заявляют об успехах на одной из линий фронта на юго-востоке Украины, в то время как западные официальные лица говорят о большом наступлении.

Об этом пишет BBC.

В видео, опубликованном президентом Украины Владимиром Зеленским, украинские военные заявили, что взяли село Старомайорское.

Село, расположенное в 150 км восточнее города Запорожья, было освобождено под плотным артиллерийским огнем и авиаударами, заявили в армии.

Украина не подтвердила, что она усилила свое контрнаступление.

Но президент России Владимир Путин заявил, что украинские атаки "значительно" усилились.

Он сказал журналистам в Санкт-Петербурге, что они не имели успеха: "Все попытки контрнаступления были остановлены, и враг был отброшен назад с большими потерями".

Лидер поддерживаемых Россией ополченцев Александр Ходаковский возразил слова Путина, заявив, что Украина методично обстреливала Старомайорское в течение нескольких дней и добилась успехов, удерживая окрестности и продвигаясь дальше.

Президент Зеленский опубликовал видео, на котором военные поднимают украинское знамя в селе, а министр обороны Анна Маляр заявила, что сейчас они "продолжают зачистку населенного пункта".

our South!

Наши ребята!

Glory to Ukraine!



pic.twitter.com/GUg83fXEk0 – Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) July 27, 2023

В прошлом месяце началось контрнаступление украинской армии на нескольких фронтах, но пока очевидных успехов достигнуто очень мало. Киевские генералы предупреждают, что быстрые результаты почти невозможны из-за укрепленных оборонных линий России и рядов минных полей.

Генерал Александр Тарнавский, ответственный за операции на юге, сказал BBC, что "любую оборону можно сломать, но для этого нужны терпения, время и умелые действия".

Хотя из Киева пока не поступало никаких сообщений, неназванные представители американского оборонного ведомства сообщили американским СМИ, что в украинском контрнаступлении началась новая фаза.

Американский Институт изучения войны заявил, что "интенсивная фронтальная атака" была начата в направлении Роботино, юго-восточнее Запорожья и примерно в 10 км к югу от города Орехов.

Украинские комментаторы предупреждают, что говорить о новой фазе контрнаступления преждевременно. Военный эксперт Александр Коваленко заявил, что украинские войска приближаются к прорыву российских оборонных линий на юге, но, возможно, еще рано говорить о том, что они это сделали полностью.

Министр обороны Анна Маляр заявила о "постепенном продвижении" украинских войск в два города — Мелитополя и Бердянска. Любое продвижение в любой из этих городов станет решающим шагом в военной кампании.

Если украинским силам удастся достичь дальнейшего прогресса в Роботино, следующим населенным пунктом на юге будет Токмак, который на пути в Мелитополь.

Один из районов, где, по заявлениям Украины, она продвигается, находится к югу от Бахмута, восточного города, захваченного российскими войсками после длительного и ожесточенного сражения, в результате которого оно превратилось в руины.

Маляр сообщила, что украинские силы постепенно продвигаются вперед, и бои проходят в трех селах на линии фронта непосредственно к югу от города. “Бои достаточно жесткие. Враг ведет интенсивный огонь», – сказала она.

Отдельным событием стало то, что украинский парламент проголосовал за продление военного положения еще на 90 дней, запретив мужчинам призывного возраста уезжать из страны.

Военное положение было введено, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года. Голосование также означает, что парламентские выборы, запланированные на октябрь, будут отложены.

Читайте также: