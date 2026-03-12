Контрнаступление ВСУ, "котел" для россиян и срыв плана Кремля: главное о ситуации на фронте и карте боев

Война в Украине / © ТСН.ua

В последние дни Вооруженные силы Украины демонстрируют тактические успехи на нескольких направлениях фронта, в частности вблизи Купянска, Александровки, Гуляйполя и на отрезке Константиновка-Дружковка. Украинские контрнаступательные действия, подкрепленные работой дронов и артиллерии, способны серьезно сорвать весенне-летние планы российского командования. Аналитики и военные эксперты отмечают существенное истощение резервов армии РФ.

ТСН.ua проанализировал последние события украинских военных и тактику кафиров.

По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), украинские войска имеют локальные успехи на Купянском направлении. В подтверждение этого ISW приводит геолокационные материалы от 10 марта.

«Данные показывают, как ВСУ очищают подстанцию к северу от Ковшаровки к юго-востоку от Купянска. Это говорит о контроле украинских сил над этим районом», — говорится в отчете Института.

В то же время враг не оставляет попыток давить. В течение 10-11 марта российские войска проводили наступательные действия непосредственно в направлении Купянска, а также к востоку — вблизи Петропавловки и Кучеровки.

Столкнувшись с жесткой обороной ВСУ, командование оккупантов вынуждено реагировать. Отмечается, что россияне приступили к переброске подразделений 1-го мотострелкового полка из Волчанского направления на Купянский для усиления своих группировок.

В то же время в самом Купянске Силы обороны изолировали группу вражеской пехоты. По словам спикера Группировки объединенных сил Виктора Трегубова, заблокированные кафиры уже не способны к ведению активных боевых действий.

«Они фактически сидят в подвале здания больницы, от которой что-то осталось. Там сейчас сидит где-то под 20 человек — сначала было где-то за 50. Они превратили несколько небольших подвалов в крепости и пытаются просто выжить. Они не представляют непосредственной угрозы и не могут осуществлять активность», — пояснил Трегубов, добавив, что украинским военным нет смысла рисковать жизнью для немедленного штурма этих остатков.

Что происходит на южном фронте

На южном фронте, в частности, на Александровском направлении, украинские войска также продолжают тактическое продвижение. Аналитики ISW фиксируют вероятное увольнение населенного пункта Новогригоровка. Соответствующие геолокационные фото показывают успешные удары ВСУ по российским военным в этой зоне.

В последние дни российские подразделения атаковали к юго-востоку от Александровки и в направлении Вербового, однако украинские силы ответили мощными контратаками близ Гая.

Официальную информацию по этому участку предоставил представитель Южных сил обороны Украины полковник Владислав Волошин. По его словам, интенсивные бои продолжаются.

«Бои за Новогригорьевку и Березово продолжаются. Российские подразделения несут большие потери. В частности, потери 6-го танкового полка 90-й дивизии РФ сделали это подразделение военно-неэффективным», — подчеркнул Волошин.

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло раскрыл масштабы украинских успехов.

По его данным, на Александровском направлении Силы обороны отразили более 400 квадратных километров территории (из них 286 кв. км — только в феврале). Враг же смог оккупировать лишь 126 квадратных километров. Чтобы скрыть провал, российское командование в отчетах «дорисовывало» себе дополнительные 15-20 километров продвижения.

Эффект «спичечной коробки» на Гуляйполе.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники методически увольняют ранее оккупированные объекты. Согласно геолокационным фото от 11 марта от аналитиков ISW, подразделения ВСУ провели успешную зачистку жилого дома и подвала на юго-востоке населенного пункта Рождественка, расположенного северо-западнее Гуляйполя.

Оккупационные войска продолжают попытки атак как под самим городом, так и на его окрестностях, включая Рождественскую, Цветковую, Варваровку, Святопетровку, Староукраинку, Верхнюю Терсу, Воздвижовку, Заречное, Железнодорожное, Горное и Мирное. Однако даже российские военкоры вынуждены признать, что украинские силы успешно контратакуют в нескольких районах.

Как отмечает военный эксперт Роман Свитан, сухопутный коридор РФ в Запорожье является наиболее уязвимым местом для оккупантов, ведь ВСУ получают своими средствами поражение вплоть до Азовского моря.

«Сколько бы оккупанты не продвигались вглубь территории, они остаются в зоне поражения нашего оружия. Фактически они прижаты к Азовскому морю», — подчеркнул эксперт.

По его словам, российские войска пытались расширить сухопутный коридор, продвигаясь из района Гуляйполя в сторону Покровского, однако уперлись в украинскую оборону вблизи Гуляйполя и Орехова.

В то же время, по оценке Свитана, оккупанты могут активизироваться на направлении Степногорска. Дополнительной проблемой для российских войск является логистика, ведь основные базы обеспечения, поддерживающие группировку на Запорожском направлении, расположены примерно в 500 километрах в Ростове.

Также, по словам военного 25-й бригады с позывным «Мучной», противник бросает штурмовые группы западнее Гуляйполя, но их темп упал благодаря украинскому подкреплению. Западнее Железнодорожного сформировалась серая зона, где украинские бойцы не дают россиянам создать плацдарм, методично выбивая малые группы противника.

Жестокие бои за каждую улицу: какая ситуация на Донбассе

На Донбассе, на тактическом направлении Константиновка-Дружковка, украинские войска также производят активные действия. По сообщениям ISW, Силы обороны недавно совершили успешные локальные операции.

«Эти действия позволяют украинским силам укрепить позиции и стабильно удерживать давление на врага в этом районе», — заключают аналитики, опираясь на верифицированные видеоматериалы с места боевых действий.

Однако, как отмечает военный «Мучной», ситуация на этом участке фронта остается напряженной.

По его словам, Степановка, вероятно, уже выпала из стабильной линии обороны, повторив судьбу Берестка. В Ильиновке продолжаются тяжелые городские бои, где значительная часть села уже под контролем неприятеля. На восточном фланге оккупанты методически «выгрызают» позиции к северу от дачного массива «Металлург».

Отдельной горячей точкой является Добропольское направление. На подступах к Белицкому противник пытается просочиться в жилую застройку.

«Однако наши казаки из 25 ОШБ „Рысь“ ломают эти попытки и забрасывают в каждую щель мины. Враг ясно понимает цену этого города. Для них это не просто очередная точка на карте — это потенциальный плацдарм, из которого можно раскручивать дальнейшее наступление в направлении Доброполья», — сообщает военный.

Весеннее наступление окупантов «забуксовало»

Российские оккупанты не способны начать анонсированное масштабное наступление из-за ряда факторов. Военный эксперт Павел Нарожный объясняет, что погодные условия сейчас работают против любой активности.

«Лопату мы втыкаем в окопе и там сразу появляется вода. В таких условиях воевать практически невозможно. Я считаю, что наступление может начаться в конце апреля — начале мая. Когда будет очень длинная сухая погода», — отметил Нарожный.

Кроме бездорожья, РФ испытывает острую нехватку резервов. Для полноценного прорыва нужен «ударный кулак» по меньшей мере из 60-70 тысяч личного состава (как было в Сумской области), которого враг пока не имеет.

Также Нарожный прокомментировал заявление Владимира Зеленского о том, что соотношение российских потерь составляет 62% убитых против 38% раненых. По словам эксперта, это прямое следствие работы украинских дронов и артиллерии, создающих глубокие зоны поражения. Эвакуировать раненых с поля боя для россиян стало почти невозможно, поэтому командованию РФ проще «списать» их, оставляя умирать в окопах, чем лечить.

Что говорит Генштаб

Согласно официальным данным военного командования, оккупанты не оставляют попыток прорвать оборонительные рубежи украинской армии на востоке и юге страны.

«Силы обороны отражают попытки оккупантов улучшить свое положение и продвигаться вглубь территории Украины, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике на разных участках фронта», — сообщают в Генеральном штабе.

Наиболее напряженной остается ситуация по следующим направлениям:

Покровское направление: здесь украинские защитники остановили 24 штурмовых действия агрессора. Бои шли в районах населенных пунктов Белицкое, Никифоровка, Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Муравка, Новоподгородное и Новоплатоновка.

Константиновское направление: враг совершил 22 атаки вблизи Константиновки, Иванополья, Ильиновки, Берестка и Софиевки.

Гуляйпольское направление: зафиксирована 21 вражеская атака в районах Гуляйполя, Новоукраинки, Железнодорожного, Цветочного и Мирного.

Также интенсивные боевые действия продолжаются на Лиманском и Славянском направлениях, где защитники отразили 6 и 7 попыток продвижения врага соответственно. На Краматорском направлении наступательных действий со стороны оккупантов за прошедшие сутки не зафиксировано.

Российская армия продолжает активно применять авиацию и беспилотники для ударов по позициям ВСУ и населенным пунктам.

«Вчера противник нанес 103 авиационных ударов, сбросил 322 управляемых авиабомба. Кроме того, применил 9216 дронов-камикадзе и произвел 3956 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 49 из реактивных систем залпового огня», — констатируют в ведомстве.

Под ударами авиации оказались ряде населенных пунктов в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях, среди которых Покровское, Александровка, Гуляйпольское и Приднепровское.

Потери России в войне против Украины

В ответ на атаки врага авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины нанесли результативные удары по объектам армии РФ. Были поражены три района сосредоточения живой силы, семь артиллерийских систем, пять пунктов управления БПЛА и командно-наблюдательный пункт противника.

Общие потери российских захватчиков за минувшие сутки составили 780 человек личного состава. Кроме того, украинские военные превратили в металлолом значительное количество вражеской техники:

3 танка;

20 боевых бронированных машин;

56 артиллерийских систем;

1 реактивную систему залпового огня;

1 средство противовоздушной обороны;

243 единицы автомобильной техники и тяжелая огнеметная система.

более 2100 беспилотных летательных аппаратов

«Украинские защитники продолжают системное уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта», — подытожили в Генеральном штабе ВСУ.