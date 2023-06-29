Контрнаступление ВСУ: Маляр подробно рассказала, где атакует украинская армия и насколько она продвинулась

ВСУ во время контрнаступления имеют успехи на Бахмутском на Бердянском направлениях. В частности, в направлении Клищиевки украинские военные продвинулись на 1200 м, в направлении Курдюмовки — на 1500 м. На Бердянском направлении есть продвижение 1300 м.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Продолжается наступательная операция наших сил обороны на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях.

Наши "выгрызают" у врага каждый метр земли в тяжелом поединке. Успешны. В то же время враг продолжает наступление на Лиманском, Авдеевском и Мариинском направлениях. Безуспешно", — написала она.

ЮГ

По данным Минобороны, на направлении Ровнополь – Володино Силы обороны имеют успех, сейчас закрепляются на достигнутых рубежах и наносят серьезные потери противнику. Они "обескровивают наступательный потенциал врага, уничтожая технику, склады, пункты управления и личный состав". На Запорожском и Мелитопольском направлениях также ВСУ уничтожают кафиров.

"Враг подтягивает для обороны все свои резервы, даже бригаду морской пехоты, которая в свое время убегала из Херсона", — отметила Маляр.

ВОСТОК

По словам Маляр, на Бахмутском направлении снова горячо, продолжаются ожесточенные бои. Но, несмотря на тяжелые поединки, Силы обороны продвигаются вперед. Борьба уже идет на флангах Бахмута.

"На Бахмутском направлении наши войска перехватили оперативную инициативу на этом участке фронта. Противник пытается удержать занятые позиции, проводит контратаки, но постепенно отступает после понесенных потерь. Борьба продолжается на флангах города. Наши преуспевают. Сейчас закрепляются на освобожденных рубежах", — говорится в сообщения должностной лица.

Маляр добавила, что оккупанты подтягивают к Бахмуту резервы и цепляются за город всеми своими силами.

Как сообщалось в Генштабе, под Бахмутом ВСУ перехватили стратегическую инициативу. Кроме того, наступление ведется также в Мелитопольском и Бердянском направлениях.

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