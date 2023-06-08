Контрнаступление ВСУ: Минобороны Литвы объяснило, повлияет ли на него подрыв Каховской ГЭС

Есть утвержденный график начала освобождения территорий от русской армии.

Украинские военные начнут контрнаступление вне зависимости от подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС. Для этого есть утвержденные сроки.

Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

"Украина уже подтвердила сроки контрнаступления, и оно начнется независимо от катастрофы, вызванной оккупантами", — подчеркнул чиновник.

Также он добавил, что через неделю на заседании в формате "Рамштайн" будет восстановлен статус военной поддержки нашему государству. Это нужно для того, чтобы Украине "всего хватало в борьбе с оккупантами".

Напомним, что ВСУ владеют инициативой на большинстве направлений фронта. Они наступают на неких участках фронта в районе Бахмута.

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