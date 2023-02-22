"Контрнаступление ВСУ может начаться уже весной": Годжес похвалил работу украинского Генштаба

Контрнаступление ВСУ может начаться весной, для этого Украине необходимо натренировать и подготовить своих военных к следующим шагам через несколько месяцев.

Командующий армией США в Европе (2014-2017) Бен Годжес спрогнозировал, что контрнаступление Вооруженных Сил Украины может начаться весной.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

По данным Генштаба, Россия сейчас наступает на Востоке по 6 направлениям, на которых ведется активное наступление.

"Конечно, Генштаб провел отличную работу, достигнув всего возможного из имеющихся ресурсов, и придерживаясь дисциплины по защите информации относительно украинских планов. Это говорит об очень профессиональной работе Генштаба", — отметил Бен Годжес.

Также он добавил: "Я могу представить, что ему (Генштабу ВСУ – ред.) известно о том, что Крым является важнейшей частью этой войны и что нужно найти способ его изоляции и дальнейшего освобождения".

Годжес заметил, что российские силы имеют ужасную логистику, российские командиры ненавидят друг друга и постоянно борются друг с другом, в том числе Шойгу и Пригожин.

"Я также думаю, что Генштаб видит, что невероятно храбрые украинские бойцы, территориальная оборона и другие силы, ведущие борьбу у Бахмута, могут продолжать это делать, что позволит Украине натренировать и защитить свою более подготовленную часть более тяжелого вооружения и людей и подготовить их лучше до следующих шагов через несколько месяцев", – сказал Бен Годжес.

Напомним, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Годжес также призвал союзников предоставить Украине все необходимое вооружение, в том числе и для того, чтобы освободить оккупированный Крым. Он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин не намерен проводить переговоры с Украиной.

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