Контрнаступление ВСУ на Бахмутском направлении: Маляр рассказала, сколько территории освобождено

Украинские военные продвигаются на южном фланге Бахмута, отметили в Минобороны Украины.

С начала наступления на Бахмутском направлении украинские войска уволили 43 кв. км около города.

Об этом сообщила заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр во время включения с Military Media Center в понедельник, 21 августа.

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Также она добавила, что на прошлой неделе еще 3 кв. км было освобождено. По ее словам, украинские военные продвигаются на южном фланге Бахмута.

Добавим, что юг Бахмута – это Клещиевка, Андреевка и Курдюмовка.

"И вместе мы можем говорить об освобожденных 43 кв. км вокруг Бахмута", — сказала Маляр.

Как сообщалось ранее в ISW, российская армия испытывает серьезные проблемы на всех участках фронта.

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