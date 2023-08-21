Контрнаступление ВСУ на Бахмутском направлении: Маляр рассказала, сколько территории освобождено

Украинские военные продвигаются на южном фланге Бахмута, отметили в Минобороны Украины.
С начала наступления на Бахмутском направлении украинские войска уволили 43 кв. км около города.
Об этом сообщила заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр во время включения с Military Media Center в понедельник, 21 августа.
Также она добавила, что на прошлой неделе еще 3 кв. км было освобождено. По ее словам, украинские военные продвигаются на южном фланге Бахмута.
Добавим, что юг Бахмута – это Клещиевка, Андреевка и Курдюмовка.
"И вместе мы можем говорить об освобожденных 43 кв. км вокруг Бахмута", — сказала Маляр.
Как сообщалось ранее в ISW, российская армия испытывает серьезные проблемы на всех участках фронта.
Читайте также:
- Москву атаковали неизвестные беспилотники: закрыты аэропорты
- Шольц заявил, что Запад не намерен сбрасывать режим Путина
- В ВСУ предупредили украинцев об очень высоком уровне ракетной опасности