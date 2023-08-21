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Контрнаступление ВСУ на Бахмутском направлении: Маляр рассказала, сколько территории освобождено

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Контрнаступление ВСУ на Бахмутском направлении: Маляр рассказала, сколько территории освобождено

Заместитель министра обороны Анна Маляр / Фото: armyfm.com.ua

Украинские военные продвигаются на южном фланге Бахмута, отметили в Минобороны Украины.

С начала наступления на Бахмутском направлении украинские войска уволили 43 кв. км около города.

Об этом сообщила заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр во время включения с Military Media Center в понедельник, 21 августа.

Также она добавила, что на прошлой неделе еще 3 кв. км было освобождено. По ее словам, украинские военные продвигаются на южном фланге Бахмута.

Добавим, что юг Бахмута – это Клещиевка, Андреевка и Курдюмовка.

"И вместе мы можем говорить об освобожденных 43 кв. км вокруг Бахмута", — сказала Маляр.

Как сообщалось ранее в ISW, российская армия испытывает серьезные проблемы на всех участках фронта.

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Дата публикации
Просмотры
698
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