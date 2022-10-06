Контрнаступление ВСУ на Харьковщине не достигло кульмиации и продвигается на Луганщину — ISW

Контрнаступление ВСУ в Харьковской области еще не достигло кульминации и сейчас продвигается на Луганщину.

Армия Российской Федерации не смогла удержать берега рек Оскол и Северский Донец. Оккупантам не удалось использовать их как природные границы, чтобы предотвратить продвижение ВСУ на уязвимые участки оккупированного Россией северо-востока Украины.

Об этом идет речь в свежем отчете американского Института исследования войны (ISW).

Американские аналитики подчеркивают, что местность западной части Луганщины подходит для быстрой маневренной войны. Именно его украинские силы эффективно использовали в восточной части Харьковской области в начале сентября. Пока нет никаких признаков того, что российские военные существенно укрепились в западной части Луганской области, замечаю в ИSW.

"Ровночные и южные контрнаступления Украины, вероятно, заставляют Кремль отдавать приоритет защите одного района операций в ущерб другому", — говорится в отчете.

Именно это один из факторов, потенциально повышающий вероятность успеха Украины в обоих районах, отмечают специалистов Института.

Напомним, начались 225 сутки героического противостояния украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. РФ не пресекает попытки наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генерального штаба.

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