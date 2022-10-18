Контрнаступление ВСУ на Херсон: когда и как город могут освободить от оккупантов

Военные эксперты считают, что у ВСУ есть основания для "сдержанного оптимизма".

Вооруженные силы Украины ведут контрнаступление в Херсонской области по правому берегу Днепра. Оккупанты начали вывозить из Херсона и подконтрольных им населенных пунктов так называемые "госучреждения". Эксперты делают прогнозы насчет возможного освобождения оккупированного областного центра и влияния этого события на ход боевых действий.

ТСН.ua собрал подробности наступления ВСУ в Херсонской области и комментарии экспертов относительно деоккупации.

Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань рассказал, что ВСУ сделали хорошую "прожарку" оккупантам в районе Берислава, а коллаборант Кирилл Стремоусов от испуга даже сбежал из Херсона в Геническ.

Советник главы Херсонской ОВА объяснил, что Берислав – стратегически важен, ведь с него по сути начинается контроль над дамбой Каховской ГЭС. По его словам, когда украинские военные возьмут под контроль Берислав и Каховскую ГЭС, до Дарьевки смогут зачистить правобережную территорию Херсонщины от оккупантов. А за Дарьевкой уже сразу Херсон – в 20 километрах.

В Генштабе ВСУ подтвердили, что захватчики начали процесс эвакуации так называемых "государственных" учреждений из Херсона. По имеющейся информации, на временно оккупированную территорию Крыма вывозят сотрудников и имущество банков и пенсионного фонда.

Главное управление разведки Минобороны обнародовало перехват телефонного разговора боевика "ЛДНР" в Херсонской области, который свидетельствует, что оккупанты боятся контрнаступления.

"Мы на два (уходим – ред.), а они на шаг наступают. Мы их видим", — сказал оккупант.

ВСУ медленно, но уверенно продвигаются на юге, освобождая украинские территории. 16 октября в Херсонской области были уничтожены два склада боеприпасов российских оккупантов.

Освобождение Херсона: прогнозы экспертов

Военный эксперт Дмитрий Снегирев считает, что украинские военные могут выбить российских оккупантов из Херсона в течение следующих нескольких недель.

"Вся локация оккупационных войск находится под огневым контролем украинской армии. После освобождения Дудчан ВСУ держат под контролем не только правый, но и левый берег Днепра. Одно из направлений наступления: из Снегиревки на Херсон — там расстояние до 40 километров. Не будем забегать вперед, но есть все основания для сдержанного оптимизма", – подчеркнул Снегирев.

Военный эксперт Роман Свитан также уверен, что "мы будем в ближайшее время наблюдать уход россиян" с правого берега Днепра.

"Они, как бы этого ни хотели, там не удержатся. Они прекрасно это понимают и уже готовятся. Обрушение фронта, скорее всего, мы увидим тогда, когда будет движение наших войск в сторону Мелитополя или Мариуполя. Уход россиян с правого берега прогнозируем, Днепр они будут использовать в качестве линии обороны", — прогнозирует Свитан.

В свою очередь, военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник не разделяет оптимизма. По его мнению, слухи о взятии Херсона за одну неделю – "ничто иное, как высококлассная мирового порядка информационно-психологическая операция нашего противника, чтобы поднять планку ожиданий".

"Эта планка может быть и реализована, но, скорее всего, нет. А потом общество посмотрит в сторону Вооруженных сил — чего же вы не справились, передовые мировые издания говорят, что у вас все должно было получиться, а не получилось. Мы не можем позволить себе эти эмоции", — отметил Черник.

Полковник посоветовал доверять исключительно официальной информации Генерального штаба ВСУ.

Чем контрнаступление ВСУ обернется для оккупантов

Экс-депутат Госдумы России Геннадий Гудков считает, что взятие ВСУ Херсона станет переломом в войне и приведет к полному поражению Путина.

Российский оппозиционный политик считает потерю россиянами Херсона "неизбежной в ближайшее время". На вопрос, как будет вести себя окружение Путина в этой ситуации, Гудков ответил:

"Обратной дороги у многих нет. Быть им под судом и давать показания. Когда они поймут, что пора спасать шкуру? Я думаю, что как раз, когда Херсон будет деоккупирован, и все поймут, что перелом в войне наступил окончательный и не подлежит обжалованию. Дальше последует деоккупация Украины с полным поражением Путина, с нарастанием военного могущества украинской армии за счет тренировок и снабжения оружия Западом. Тогда возможно убегут первые генералы, которые будут давать нам очень интересные сведения, рассказывать истории, от которых волосы дыбом будут вставать".

Российский политолог Андрей Пионтковский не исключает смены власти в РФ после освобождения Херсона.

"Триггером острой стадии борьбы станет освобождение Херсона... Тогда кризис в Москве разразится на полную. Победит та или иная партия: либо генералы будут отправлены под расстрел, либо будет смещен Путин", — выразил свое мнение Пионтковский.

По его словам, после взятия Херсона "должен быть назначен очень большой виновник поражения — Путин или генералитет".

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