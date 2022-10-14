Контрнаступление ВСУ на Херсонщине: экс-сотрудник СБУ описал, как могут действовать украинские войска

Скорее всего, городских боев в Херсоне не будет.

Точные планы ВСУ по контрнаступлению в Херсонской области неизвестны, однако, возможно, они будут максимально обходить областной центр, брать российских военных в кольцо и оперативное окружение.

Такое мнение экс-сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак высказал "24 каналу".

Он отметил, что, скорее всего, городских боев в Херсоне не будет, ведь украинское командование ценит жизни военных и гражданских.

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"Это не наша тактика. Мы увидели, что наши военные не идут "стенка на стенку", а пытаются обойти города и большие скопления россиян там", – пояснил он.

Он добавил, что украинские военные не позволят российским бойцам развязать городские бои. В то же время оккупанты как раз не против это сделать.

"Знаю, что россияне уже минируют отдельные участки в Херсоне, обустраивают снайперские точки в многоэтажках и т. д. Поэтому я думаю, что ВСУ будут максимально обходить город и брать россиян в кольцо и оперативное окружение", — считает экс-сотрудник СБУ.

Ступак считает, что украинские бойцы будут заставлять оккупантов "сделать жест доброй воли", оставить технику и выйти из Херсона. ВСУ также будут брать захватчиков в плен.

Эксперт заверил, что сразу после освобождения Херсона много стран Европы, которые имели до этого нейтральную позицию, захотят помочь Украине оружием.

"У нас будет еще больше союзников. Ведь когда видят победу, то проще "ставить" на победителя, чем на проигравшего. Они увидят перспективу контрнаступления ВСУ", — пояснил специалист.

Он подчеркнул – если президент РФ Владимир Путин потеряет Херсон, то, несмотря на оккупированные Бердянск и Мелитополь, уже будет видна перспектива завершения войны.

14 октября – карта войны: враг стягивает "мобиков" на Бахмутское направление

Контрнаступление ВСУ в Херсонской области: последние новости

ВСУ уже зачистили один "котел", в который попали российские войска. Теперь линия фронта проходит напрямую от Давидового Брода до Дудчан, от одного берега Ингульца до Днепра. То есть линия фронта приблизилась к Бериславу и проходит возле Милового.

Известно, что 14 октября украинские защитники на юге уничтожили 10 вражеских дронов-камикадзе, миномет 120 калибра и попали в наблюдательный пункт в Херсонском районе.

Как сообщили в СБУ, российские военные бегут из Херсона в результате украинского контрнаступления и оставляют на месте целые склады с большим количеством боеприпасов.

Отметим, что с начала октября ВСУ деоккупировали 30 населенных пунктов Херсонщины и 1170 кв. км территорий области.

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