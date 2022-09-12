Контрнаступление ВСУ на Херсонском направлении продвигается медленнее, чем на Харьковском — Резников объяснил причину

Сообщается, что защитники нанесли значительные потери оккупантам в Херсонской области.

Контрнаступление военных ВСУ на Херсонском направлении продвигается медленнее, чем на Харьковском, поскольку это сельскохозяйственный регион с ирригационными каналами, которые россияне могут использовать как оборонительные траншеи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра обороны Алексея Резникова Financial Times.

Сообщается, что защитники нанесли значительные потери оккупантам в Херсонской области.

Кроме того, Генштаб отмечал, что 1200 чеченских солдат были направлены на усиление российских позиций.

Резников сказал, что чеченцев используют, чтобы не дать фронтовым войскам покинуть свои позиции.

Напомним, главнокомандующий Валерий Залужный заявил, что война, а точнее, активная ее фаза, вероятнее всего, будет продолжаться и в 2023 году, а Россия может снова попытаться атаковать Киев.

Его видео со стихотворением Шевченко в освобожденной Балаклее стало хитом соцсетей – история бойца ВСУ

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