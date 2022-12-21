Контрнаступление ВСУ на юге: военный эксперт назвал предпосылки для деоккупации Крыма

От действий на юге зависит возможность зайти в Крым и начать освобождение полуострова.

Об этом сказал экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью OBOZREVATEL.

Генерал также назвал главное условие успешного контрнаступления ВСУ – эффективное пополнение резервов в период, пока армия страны-агрессора не собрала новые силы для удара.

"Я считаю, если удастся таким образом собрать резервы и эффективно их применить, то это может дать как минимум освобождение оккупированных территорий на отдельных направлениях на юге и востоке", — сказал он.

ВСУ могут вплотную подойти к Крыму, предположил Романенко. В то же время он отметил, что освобождение Крыма – вопрос не только военный, но и политический.

"Здесь необходимо мыслить в военно-политическом ключе, поскольку, как известно, отношение к Крыму со стороны Российской Федерации особенное. Наши союзники опасаются и пытаются не допустить эскалации боевых действий с возможным применением противником оружия массового поражения", – отметил он.

Генерал уточнил, что подразумевает ядерное, химическое и биологическое оружие.

Добавим, что Путин снова высказался о ядерном оружии.

Также глава Кремля рассматривает вариант удара из Беларуси, который может оказаться самоубийственным для него.

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