Контрнаступление ВСУ на Запорожье: эксперт объяснил панику российских военкоров

ВСУ на фронте / © Associated Press

В информационном пространстве врага появился ряд сообщений о якобы начале контрнаступательных действий Вооруженных Сил Украины в районе административной границы Днепропетровской и Запорожской областей. Несмотря на активность российских военкоров, официального подтверждения таких действий от украинского военного командования пока нет.

Об этом рассказал военный обозреватель, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко для «24 Канала».

По словам эксперта, в районе Гуляйполя Запорожской области русская армия действительно сосредоточила значительное количество живой силы и средств. Однако стратегическое преимущество остается за украинскими защитниками, контролирующими господствующие высоты вокруг города.

Такой возможностью, конечно, грех не воспользоваться, поэтому там просто усилились артиллерийские удары. И по вражеским смежникам, если находится слабое место, наносятся удары», — объяснил Тимочко.

Эксперт подчеркнул: пока Генеральный штаб ВСУ не подтвердит проведение контрнаступательной операции, корректно говорить только об активизации боевых действий. По всей видимости, украинские подразделения нащупали слабые места в обороне противника и методически их уничтожают.

Пропаганда для прикрытия провалов

Тимочко склоняется к мнению, что заявления о «масштабном наступлении ВСУ» являются элементом российской информационно-психологической операции. Враг пытается создать информационный шум, чтобы замаскировать собственные проблемы на фронте, в том числе технические.

«В большей степени склоняюсь к мнению, что это один из элементов российской пропаганды, наложившийся на прекращение использования россиянами Starlink и на ограничение работы в России Telegram. Поэтому для оправдания провальных операций российских командиров они и накручивают ситуацию о якобы наступлении ВСУ», — подчеркнул обозреватель.

Такая тактика позволяет оккупантам впоследствии заявить о «героическом отражении атаки», приписав себе победу над несуществующим наступлением, несмотря на проблемы со связью и коммуникацией.

Военный обозреватель напомнил, что Силы обороны Украины постоянно проводят контратаки и локальные контрудары не только в Запорожском направлении, но и на других участках фронта — у Покровска, Доброполья или Купянска. Это часть активной обороны.

«Нужно дождаться официальных комментариев по этому поводу, ведь ситуация выглядит так, что, вероятно, произошли контрудары, но это контрнаступление, сейчас трудно подтвердить или опровергнуть», — подытожил эксперт.

Он также добавил, что подготовка к реальному масштабному наступлению требует привлечения значительных резервов и, главное, режима информационной тишины.

Напомним, украинские Силы обороны сообщили об освобождении села Косивцево в Запорожской области. Об успешной операции ранее заявили в пресс-службе 33-го отдельного штурмового полка.

Отмечалось, что подразделения полка производят поисково-ударные и контрдиверсионные действия на определенном направлении. В рамках этих мероприятий населенный пункт был зачищен от российских военных и взят под полный контроль сил обороны Украины.

В то же время в Генеральном штабе информировали, что на Александровском направлении российская армия совершила две атаки — в направлениях Ивановки и Зеленой Рощи.