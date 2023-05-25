Контрнаступление ВСУ началось: Подоляк объяснил свое предварительное заявление

Подоляк объяснил, что контрнаступление не начнется "в конкретный час конкретного дня", как могут думать многие.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк объяснил свое заявление, которое сказал итальянскому телеканалу, о начале контрнаступления. Он отметил, что эта спецоперация – это не "одноразовый ивент", а целый комплекс действий.

Об этом политик сообщил на странице Twitter.

"1. Это не какой-то "один ивент", который начнется в конкретный час конкретного дня торжественным перерезанием красной ленты. 2. Это десятки различных действий по уничтожению оккупационных войск России на разных направлениях, которые уже происходили вчера, проходят сегодня и будут завтра", — говорится в его сообщении.

Интенсивное уничтожение логистического обеспечения российско-оккупационной армии – это также контрнаступление, подчеркнул Подоляк.

Подоляк заявил о начале контрнаступления ВСУ

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк во время интервью итальянскому телеканалу Rai заявил, что контрнаступление ВСУ уже началось, по всей линии фронта идут интенсивные бои. Также он сказал. что спецоперация уже длится несколько дней.

Накануне начальник ГУР Минобороны Украины Кириллом Будановым сообщил, что у Украины сейчас есть минимум вооружения для будущего контрнаступления, но нужно еще подождать.

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