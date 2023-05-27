Контрнаступление ВСУ начнется завтра, послезавтра или через неделю — Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина готова начать свое долгожданное контрнаступление против российских оккупантов.

Алексей Данилов не стал называть даты, но сказал, что контрнаступление ВСУ может начаться "завтра, послезавтра или через неделю".

Об этом он сказал в интервью BBC.

Секретарь СНБО сказал, что украинские военные начнут наступление, когда командиры придут к выводу, что "мы можем получить лучший результат на этом этапе войны".

На вопрос, готовы ли Вооруженные силы Украины к наступлению, Данилов подчеркнул: "Мы всегда готовы. Так же, как мы были готовы защищать свою страну в любой момент. И это не вопрос времени".

"Мы должны понимать, что ту историческую возможность, которую Бог дал нашей стране, мы не можем потерять, чтобы стать независимой крупной европейской страной... Это (контрнаступление - ред.) может произойти завтра, послезавтра или через неделю", — сказал Данилов.

Он объяснил, что не может называть точные даты начала ожидаемых событий.

"Этого делать нельзя… Перед нашей страной стоит очень ответственная задача. И мы понимаем, что у нас нет права на ошибку", — подчеркнул Данилов.

Кроме того, он отверг предположение о том, что контрнаступление уже началось. По его словам, "уничтожение российских центров управления и российской военной техники" было заданием ВСУ еще с 24 февраля прошлого года.

"На этой войне у нас нет выходных", — добавил Данилов.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что украинское контрнаступление началось и продолжается уже несколько дней.

Впоследствии он объяснил, что эта спецоперация – это не "одноразовый ивент", а целый комплекс действий. Контрнаступление не начнется "в конкретный час конкретного дня", как могут думать многие.

В свою очередь, в украинская разведка подчеркнула, что освобождение территорий Украины от россиян продолжается непрерывно.

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