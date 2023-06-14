Контрнаступление ВСУ назвали успешным, хотя и медленным – западные СМИ

Украина сохраняет преданные, хорошо оснащенные силы, но противостояние скорее всего будет характеризоваться изнурительными и затратными боевыми действиями в течение длительного времени.

Западные государства отмечают успех контрнаступления украинской армии, а именно продвижение на около 7 км вглубь оккупированных территорий Украины и освобождение не менее четырех поселков. В то же время там говорят, что оккупанты подготовлены к наступательным действиям ВСУ – именно поэтому продвижение пока медленное.

Об этом со ссылкой на западных чиновников, отвечающих за оборону, пишет Sky News.

"Российские войска в целом хорошо держат оборону со своих хорошо подготовленных позиций и отступают между тактическими линиями. Такой маневренный подход к обороне является сложным для украинцев, а также дорого стоит наступающим силам", – говорится в объяснении экспертов.

Они также характеризуют контрнаступательные действия украинской стороны как "зондирующую операцию".

"Это полномасштабное перемещение бронетехники и тяжелого вооружения в российскую зону безопасности и продвижение вперед. Продвижение медленное из-за минных полей и препятствий, которые они встречают, но это то, чего мы и ожидали. Они будут продолжать продвигаться вперед", – говорится в сообщении.

В то же время специалисты предупредили, что речь идет о первых днях контрнаступления, и прогнозировать его последствия сложно.

"Украина сохраняет преданные, хорошо оснащенные силы, но конфликт, вероятнее всего, будет характеризоваться изнурительными и затратными боевыми действиями в течение многих месяцев", – добавили эксперты.

Тем временем Россия уже две недели пытается разбомбить аммиакопровод в Харьковской области. Враг все чаще использует иранские дроны для ударов по гражданской инфраструктуре.

Читайте также: