Контрнаступление ВСУ не продлится несколько недель: прогноз главнокомандующего армией страны НАТО

Главнокомандующий чешской армии генерал-лейтенант Карел Рехка считает, что контрнаступление ВСУ будет продолжаться еще долго, поэтому западным партнерам Украины нужно настроиться на длительную поддержку и быть готовыми иметь дело с враждебной Россией даже после окончания войны.

Заявление начальника генштаба армии страны НАТО цитирует Reuters.

“Это [контрнаступление] не похоже на фильм о Второй мировой войне. Это требует времени. В общей картине я думаю, что ни у одной из сторон нет возможности достичь своих конечных заявленных целей в ближайшее время. Это не будет длиться несколько недель, это будет длиться, пожалуй, долго. И важно, чтобы мы поддерживали украинцев еще долго", – заявил Карел Рехка.

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Он подчеркнул, что Чешская Республика все еще имеет оружие на складах, которое может предоставить Украине, в частности тяжелую технику, не уточнив, о чем именно идет речь.

Генерал Карел Рехка также предположил, что Москва будет со временем действовать менее предсказуемо и создавать более серьезную угрозу для Запада даже после завершения конфликта в Украине.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин заявил о фантастических потерях Украины во время контрнаступления — "пол тысячи танков и 18 тысяч бронемашин".

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