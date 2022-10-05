"Контрнаступление ВСУ нервирует Путина, в Кремле назревает раскол" — Жданов

В Кремле назревает раскол, некоторые военные понимают неизбежность провала и даже открыто говорят о том, что война проиграна.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал военный эксперт Олег Жданов, пишет УНИАН.

"Это (контрнаступление – ред.) очень сильно нервнирует Путина, там действительно появилась фронда (политическая оппозиция – ред.) в Генеральном штабе. И есть некоторые военные, которые смело говорят, что война проиграна, что нужно искать способы спасения хотя бы какой-то части Вооруженных сил России... Звучат идеи до вывода войск", — отметил эксперт.

Жданов считает, что судьба Путина очевидна. Он подчеркнул, что пропагандистская машина РФ живет уже самостоятельной жизнью. И даже больше влияет на внутреннюю политику, чем сам Путин.

"Они критикуют "специальную военную операцию", они критикуют государственную систему, которую они построили, они критикуют ситуацию в армии и в политике. Единственно, пока, до чего они не дошли, это к тому, чтобы называть фамилию Путин. В РФ начались необратимые" процессы, которые могут привести к изменению политической элиты", – резюмировал Жданов.

Напомним, эксперт рассказал, что в России уже начали искать замену Путину и назвал главных кандидатов на президентское кресло.

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