Контрнаступление ВСУ: оккупанты стягивают инженерную технику на Луганщину, чтобы укрепить позиции

Российские оккупанты стягивают инженерную технику в Кременную и Сватово на Луганщине, чтобы подготовиться к обороне. Поскольку скоро там будут ВСУ.

Оккупанты, которые видят успехи украинской армии, пытаются подготовить оборону в Кременной и Сватовом Луганской области. Россияне стянули туда инженерную технику.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

По его словам, Вооруженные силы Украины за минувшие сутки освободили села Глушковка в Харьковской области и село Грековка в Луганской области.

"Сейчас контрнаступательная операция на Востоке Украины продолжается. Противник очень усиленно готовит Кременную и Сватово к обороне. Они стягивают туда гражданскую и военную инженерную технику", — подчеркнул Сергей Череватый.

Он также добавил, что готовиться к обороне россиянам мешает украинская артиллерия, которая наносит удары и снижает эффективность сил противника.

Контрнаступление ВСУ

Украинские военные по состоянию на 7 октября продолжают контрнаступление сразу на двух направлениях: в Харьковской и Херсонской областях. Деоккупируют территории также и в Луганской области. В то же время оккупанты предпринимают активные попытки сломать украинскую оборону по линии Горловка – Бахмут – Пески. Однако особого успеха противник не имеет.

Читайте также: