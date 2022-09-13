Контрнаступление ВСУ останавливается: военный эксперт спрогнозировал, как дальше будут развиваться события на фронте

В то же время, украинская армия продолжает контрнаступление на Херсонском направлении.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов на своем Ютуб-канале.

"Сейчас мы переходим к более стабильной ситуации на фронтах. Контрнаступление понемногу останавливается. Мы формируем линию обороны. Мы закрепляемся на тех позициях, которых мы достигли. Продолжаем проводить мероприятия контрнаступления на Херсонском направлении. Возможности появления третьего направления на сегодняшний день очень трудно прогнозировать, потому что не Пока ситуация на фронтах остается такова, что противник продолжает сконцентрировать свои силы на установлении контроля над Донецкой областью. Цель — сохранить временно захваченные территории и срыв наступления украинских войск на Херсонском на Харьковском направлениях. Также враг ведет воздушную разведку. Остается угроза вражеских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины. Противник продолжает наносить удары по мирным жителям и объектам гражданской инфраструктуры", — отметил Жданов.

Эксперт отметил, как только будет сформирована "очередная волна резерва ВСУ, которая будет способна провести аналогичную операцию, тогда наше командование решит, где и на каком направлении наступать".

Напомним, что украинские спецназовцы из ПТРК филигранным выстрелом уничтожили вражескую БМП.

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