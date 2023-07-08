Контрнаступление ВСУ: Подоляк рассказал, на каком оно этапе и что ждать дальше

Подоляк заявил, что сейчас идет один из этапов украинского контрнаступления. По его мнению, он проходит успешно, несмотря на заявления некоторых официальных лиц Запада.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, на каком этапе сейчас контрнаступление ВСУ и что украинским военным не хватает для начала эффективного продвижения вперед.

Об этом он рассказал в интервью изданию Meduza.

"Сейчас идет первая фаза наступательных операций на разных направлениях – Запорожском, Донецком, южном. Где-то [ВСУ] уже вгрызаются в первый эшелон [обороны] и в это же время увеличивают интенсивность [ударов по России для] истощения [ее] резервов, чтобы не было возможности их мобильно перекидывать", — рассказал Подоляк.

По его словам, первый этап контрнаступления сосредоточен на том, чтобы формировать поле боя как таковое. Во время этого украинским военным удается продвигаться вперед.

"Именно это сейчас происходит. И [ВСУ] на многих направлениях удается зацепиться, продвигаться на километр, полтора, два вперед. Мне кажется, это очень хорошо и дальше будет накопительный эффект", — считает Подоляк.

Советник руководителя ОП объяснил, что объем оборонных сооружений в России очень велик. Это, в частности, фортификационные конструкции и нескончаемые минные поля. Но Украина, по словам Подоляка, была к этому готова, и теперь руководители государства смотрят на перспективы контрнаступления с оптимизмом.

Что нужно Украине для контрнаступления

По словам Михаила Подоляка, Украине нужны дальнобойные ракеты, чтобы бить по тыловому продовольствию. Также не хватает авиационного компонента – истребителей, чтобы отогнать российскую баллистику (С-300 и С-400) и тактическую авиацию. Не хватает и штурмовиков – они сейчас "фундаментально необходимы" и позволят "прорубать своего рода просеки в оборонительных сооружениях России". Также "хронически не хватает" снарядов тяжелого калибра.

Советник руководителя ОП отметил, что по стратегии и тактике резюме дает исключительно главнокомандующий, верховный главнокомандующий или представитель Генштаба.

"По моему мнению, это только начало, первый эпизод наступательных операций. Мне кажется, он идет эффективно. Это и наши партнеры отмечают", — сказал Подоляк.

"Меня просто поражает, если честно: неужели все считали, что при таком объеме накопленного ресурса в российской армии можно все (ее оборону – ред.) прорвать и [пойти] вперед? Ставка [на контрнаступление в Украине] фундаментальна. Кто проиграл, тот проиграл. И тактические поражения несомненно приведут к падению режима в Российской Федерации", — подчеркнул Подоляк.

Напомним, сегодня, 8 июля, проходит 500-й день от полномасштабного вторжения РФ в Украину. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр назвала 10 уникальных фактов об украинской освободительной войне.

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