Контрнаступление ВСУ: полковники Польши объяснили, когда Украина сможет переломить ситуацию на фронте

В последнее время появляется все больше информации о подготовке украинского контрнаступления. Ближайшие недели будут решающими.

Такое мнение высказал полковник Вооруженных Сил Польши Анджей Кручинский для WP.

По его мнению, в Украины будет преимущество, поскольку российская техника устарела, но чтобы переломить ситуацию ВСУ нужно найти слабые места соперника.

"Украине, чтобы переломить ситуацию, нужно сначала искать слабые места в сопернике. Ближайшие недели будут решающими. Помните, что весенняя погода не способствует перемещению тяжелой техники. Часто принимается решение об атаке, но ожидаются оптимальные погодные условия. Только тогда вы сможете замаскировать действия своих подразделений, помешать обороне противника и воспользоваться технологическим преимуществом. И именно Украина будет иметь преимущество перед архаической российской техникой, вывезенной со складов... Однако им (украинцам. — Ред.) нужно сначала увидеть, где они могут укусить", — считает полковник Анджей Кручинский.

Другой полковник Польского войска Мацей Матьсяк считает, что украинское контрнаступление может быть успешным, если его осуществят обученные украинские солдаты с использованием западной техники.

"В ближайшие три месяца выяснится : кто что может. Обе армии борются. Как боксеры...", – говорит полковник Мацей Матьсяк.

Анджей Кручинский отмечает, что Украина сделает все, чтобы получить максимум от контрнаступления. Впрочем, в этом контексте он напомнил поговорку, которая говорит, что лучше защищаться, чем нападать.

"Это будет хорошо продуманная стратегия", – считает Кручинский, говоря о контрнаступлении ВСУ.

Напомним, в Пентагоне заявили, что Украину ждет тяжелая борьба с оккупантами РФ весной и летом 2023-го. Штаты обещают помочь Киеву решить проблему боеприпасов.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что ключевые события в войне должны произойти уже в 2023 году. Однако это должно быть неожиданностью для врага, поэтому сегодня важно меньше говорить о предстоящем контрнаступлении ВСУ, чтобы минимизировать риски.

Заместитель директора Центра исследований армии Михаил Самусь считает, что война сейчас находится в критической точке.

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