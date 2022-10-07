Контрнаступление ВСУ получило новые возможности: эксперт о важной победе на Херсонщине

Вооруженные силы Украины, освободив село Давидов Брод в Херсонской области от оккупантов, получили очень важный плацдарм для дальнейшего контрнаступления на юге.

Об этом рассказал военный эксперт Александр Коваленко на Youtube-канале ТСН.

"Давыдов Брид имеет очень важное значение именно по расширению плацдарма по левому берегу от Ингульца. Именно в этом районе начались еще летом действия по занятию локаций, занятию позиций по дальнейшему расширению плацдарма Вооруженными силами Украины, которые форсировали Ингулец. Это довольно выгодный населенный пункт, открывает возможности Вооруженным силам Украины по основному пути в направлении Берислава выполнять контрнаступательные действия. Именно сейчас они уже проходят", — пояснил военный эксперт.

По его словам, основные контрнаступательные направления зависят от наличия там логистической артерии — автомобильной дороги, трассы, железной дороги.

"Это все между собой связано, потому что логистика решает почти все, это номер один в успехе того или иного контрнаступления на том или ином плацдарме. Поэтому Давидов Брод – самая главная локация, которая позволяет нам открыть северное направление контрнаступления в направлении Берислава. Другое направление — северо-восточное, оно началось чуть раньше, чем был освобожден Давидов Брод... Поэтому с двух направлений происходит контрнаступление ВСУ на Берислав, а из Берислава это выход через Казацкое в зону Каховки", — объяснил Коваленко.

Контрнаступление ВСУ в Херсонской области

Напомним, Вооруженные силы Украины развивают контрнаступление в Херсонской области. Под ударами ВСУ российская армия покинула десятки населенных пунктов.

Военные эксперты не исключают, что украинские военные могут повторить успехи недавнего контрнаступления на Харьковском направлении.

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что группировка элитных войск РФ в Херсонской области оказалась на грани разгрома.

Арестович привел статистику потерь оккупантов в Херсонской области:

"У меня есть данные по их группировке. У них почти 2500 убитых за этот месяц, именно на правом берегу. Где-то из 25 тысяч, которые там были, каждый десятый убит и еще двое ранены. Другие — недоели и деморализованы. Вот судьба Херсонской группировки., это последние российские элитные кадровые части, которые там были".

Ранее французский генерал Доминик Тринкан предположил, что уже осенью украинские войска могут отбить весь правый берег Днепра в Херсонской области, включая областной центр.

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