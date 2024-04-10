Зеленский намекнул, что во время последнего наступления Украина была саботирована изнутри.

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что прошлогодняя попытка контрнаступления Украины против России была "не столь успешной", и пообещал, что следующая попытка нанести ответный удар России продемонстрирует больший прогресс.

Об этом он сообщил в интервью Politico.

Не вдаваясь в детали, Зеленский намекнул, что во время последнего наступления Украина была саботирована изнутри, отметив, что "россияне знали, куда мы собираемся атаковать", и пообещав, что "история покажет", как это произошло.

Напомним, в интервью Bild президент Владимир Зеленский заверил, что у Украины есть план нового контрнаступления и способен победить российскую армию. Но для этого нам нужно современное оружие.

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