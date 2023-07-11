Контрнаступление ВСУ: рекордное количество россиян сдались в плен на одном из направлений

Россияне все чаще сдаются в плен в Украине

На Таврическом направлении за минувшие сутки в плен сдались 19 россиян, что свидетельствует о низком морально-психологическом состоянии врага.

Об этом рассказал спикер Объединенного прес-сцентра Сил обороны Таврического направления майор Валерий Шершень в эфире телемарафона.

"За минувшие сутки мы зафиксировали, что в плен сдались 19 человек. В предыдущие сутки было 10 пленных. Это впервые фиксируется такое большое количество пленных именно в летний период и во время проведения наступательных действий группировки "Таврия", — отметил он.

Силы обороны в минувший день проводили как наступательные действия, так и эффективно действовали в обороне.

"Противник пытается не допустить продвижения наших подразделений на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Враг вынужден подтягивать резервы. На одном из участков фронта оккупанты привлекли отряды из состава батальона "Ахмат – Восток", – сообщил Шершень.

Сегодня вражеские штурмы продолжаются на Марьинском и Авдеевском направлениях.

"Даем отпор, не теряем позиций. В районе Марьинки и Авдеевки мы находимся в активной обороне. Обороняемся. Не допускаем продвижения врага, который просто периодически прилагает максимальные усилия, чтобы хоть как-то завладеть нашими позициями", — отмечает Шершень. По его словам, оккупанты хотят захватить Марьинку. "Но мы делаем все, даем отпор и не теряем позиций", — подчеркнул он.

Между тем , Вооруженные силы Украины захватили господствующие высоты под Бахмутом на Донетчине и удерживают огневой контроль над городом. Между тем, на границах Запорожской и Донецкой областей украинские защитники продолжают вести контрнаступательные действия.

Читайте также: