Контрнаступление ВСУ: россияне не надеются удержать южный плацдарм — эксперт

Во время контрнаступления ВСУ российские оккупанты не смогут удержать свой плацдарм на юге Украины, и они уже готовятся к этому.

Такое мнение высказал военный аналитик, полковник Петр Черник в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

“[Россияне] укрепляют Перекопский перешеек очень крепко и сильно дефицитными ресурсами. Если бы они были уверены, что южный плацдарм могут удержать, этого бы не делали”, — пояснил он.

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По словам эксперта, фаза активных действий украинской армии будет достаточно продолжительной, поскольку противник также бьется насмерть.

"Как минимум, она продлится остро до окончания цикла сухой погоды", — предположил Петр Черник.

Напомним, ранее командующий Сил поддержки ВСУ бригадный генерал Дмитрий Герега рассказал о сложности ведения наступательных действий на южном направлении. По его словам, противник устроил на оккупированных территориях многоэшелонированную систему инженерных ограждений.

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