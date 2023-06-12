Контрнаступление ВСУ: россияне скрывают деоккупацию и пишут о захвате "серых зон"

В РФ не сообщают населению о провалах на фронте.

В Российской Федерации начали скрывать успехи украинских войск на поле боя и рассказывают своим гражданам о захвате "серых зон".

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 11 июня.

По словам аналитиков, пророссийские военные комментаторы, которые говорят о том, что сейчас происходит на фронте во время контрнаступательных действий ВСУ, пытаются всячески похвалить оборону оккупантов и уменьшить потери ВС РФ.

Тем временем украинская сторона продолжает продвигаться вперед в западных населенных пунктах Донецкой области и западных населенных пунктов Запорожской области.

По данным Deepstate, Вооруженные силы Украины продолжают вести контрнаступательные действия.

Военный эксперт Алексей Арестович заявил, что на одном из направлений ВСУ уже совершили прорыв российского фронта на тактическую глубину, но место главного удара до сих пор не определено.

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