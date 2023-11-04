Контрнаступление ВСУ: сколько оккупантов и техники уничтожено за 5 месяцев – эксперт подсчитал

Военный эксперт рассказал, сколько солдат РФ было уничтожено во время контрнаступления ВСУ.

Украинский военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, что с июня по октябрь 2023 года, во время контрнаступления, Вооруженные силы Украины уже уничтожили более 93 тысяч личного состава армии РФ.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Эксперт также подсчитал российскую технику, которую оккупанты потеряли за этот период, в частности:

танки – более 1400;

ББМ – более 2350;

ствольная артиллерия – более 3750;

РСЗО – 271;

ПВО – 230;

автотранспорт – более 3380;

спецтехника – 561.

"Я себе позволю подвести немногословный итог. Если бы не эта интенсификация боевых действий, большая часть этой массы сил и средств, стала бы фундаментом для накопления и последующего задействования. Задумайтесь над этим. И да, самое главное. Все помнят, что “цыплят по осени считают”? В данном, конкретном случае, по декабрю 2023. А он ещё не настал. Как говорится, Stay Tuned и...", — резюмировал эксперт.

Напомним, по данным ГУР, Россия неудачно протестировала носители ядерного оружия "Ярс" и "Булава".

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