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Контрнаступление ВСУ: сколько оккупантов и техники уничтожено за 5 месяцев – эксперт подсчитал

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
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Контрнаступление ВСУ: сколько оккупантов и техники уничтожено за 5 месяцев – эксперт подсчитал

Солдаты армии России / Фото: Associated Press

Военный эксперт рассказал, сколько солдат РФ было уничтожено во время контрнаступления ВСУ.

Украинский военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, что с июня по октябрь 2023 года, во время контрнаступления, Вооруженные силы Украины уже уничтожили более 93 тысяч личного состава армии РФ.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Эксперт также подсчитал российскую технику, которую оккупанты потеряли за этот период, в частности:

  • танки – более 1400;
  • ББМ – более 2350;
  • ствольная артиллерия – более 3750;
  • РСЗО – 271;
  • ПВО – 230;
  • автотранспорт – более 3380;
  • спецтехника – 561.

"Я себе позволю подвести немногословный итог. Если бы не эта интенсификация боевых действий, большая часть этой массы сил и средств, стала бы фундаментом для накопления и последующего задействования. Задумайтесь над этим. И да, самое главное. Все помнят, что “цыплят по осени считают”? В данном, конкретном случае, по декабрю 2023. А он ещё не настал. Как говорится, Stay Tuned и...", — резюмировал эксперт.

Напомним, по данным ГУР, Россия неудачно протестировала носители ядерного оружия "Ярс" и "Булава".

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Дата публикации
Просмотры
282
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