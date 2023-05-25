Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Контрнаступление ВСУ уже длится несколько дней: заявление Подоляка

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
3821
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Контрнаступление ВСУ уже длится несколько дней: заявление Подоляка

Контрнаступление ВСУ уже началось и продолжается несколько дней, говорят в ОП / Фото: Associated Press

По словам советника главы ОП, интенсивные бои проходят по всей линии границы.

Украинское контрнаступление началось и продолжается уже несколько дней, сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Об этом пишет итальянский телеканал Rai.

"Уже несколько дней идет контрнаступление, идет интенсивная война на 1500 километрах границы, но действия уже начались", — цитирует телеканал Подоляка.

Он также высказался о поставках Украине западного вооружения, отметив отсутствие планов наносить удары по территории России. Так, ВСУ будут применять оружие от союзников исключительно для освобождения захваченных территорий Украины.

"Мы не хотим ударить по территории России, мы будем использовать то оружие, которое вы нам дали, чтобы уничтожить позиции РФ на территориях, которые оккупировала Москва, включая Донбасс и Крым", – рассказал Подоляк.

Он отметил, что на сегодняшний день у украинских военных есть ракеты большой дальности Storm Shadow, танки Leopard и противоракетные системы, "которые нам предоставили Франция и Италия".

Советник главы ОП также подчеркнул, что истребители "F-16 наконец-то позволят нам закрыть воздушное пространство".

"Парадокс: если бы мы их (F-16 – ред.) имели год назад, война бы уже закончилась", – добавил Подоляк.

Напомним, только 23 мая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявляла, что тема контрнаступления несколько "перегрета". Она объясняла, что Украина с первого дня полномасштабного вторжения РФ находится в обороне, что, в частности, предусматривает и контрнаступательные действия.

В тот же день японский телеканал NHK опубликовал интервью с начальником ГУР Минобороны Украины Кириллом Будановым, в котором тот сказал, что у государства есть минимум вооружение для будущего контрнаступления, но нужно еще подождать.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
3821
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация