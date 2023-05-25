Контрнаступление ВСУ уже длится несколько дней: заявление Подоляка

Украинское контрнаступление началось и продолжается уже несколько дней, сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Об этом пишет итальянский телеканал Rai.

"Уже несколько дней идет контрнаступление, идет интенсивная война на 1500 километрах границы, но действия уже начались", — цитирует телеканал Подоляка.

Он также высказался о поставках Украине западного вооружения, отметив отсутствие планов наносить удары по территории России. Так, ВСУ будут применять оружие от союзников исключительно для освобождения захваченных территорий Украины.

"Мы не хотим ударить по территории России, мы будем использовать то оружие, которое вы нам дали, чтобы уничтожить позиции РФ на территориях, которые оккупировала Москва, включая Донбасс и Крым", – рассказал Подоляк.

Он отметил, что на сегодняшний день у украинских военных есть ракеты большой дальности Storm Shadow, танки Leopard и противоракетные системы, "которые нам предоставили Франция и Италия".

Советник главы ОП также подчеркнул, что истребители "F-16 наконец-то позволят нам закрыть воздушное пространство".

"Парадокс: если бы мы их (F-16 – ред.) имели год назад, война бы уже закончилась", – добавил Подоляк.

Напомним, только 23 мая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявляла, что тема контрнаступления несколько "перегрета". Она объясняла, что Украина с первого дня полномасштабного вторжения РФ находится в обороне, что, в частности, предусматривает и контрнаступательные действия.

В тот же день японский телеканал NHK опубликовал интервью с начальником ГУР Минобороны Украины Кириллом Будановым, в котором тот сказал, что у государства есть минимум вооружение для будущего контрнаступления, но нужно еще подождать.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.