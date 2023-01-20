Контрнаступление ВСУ: в администрации Байдена посоветовали лучшее время для начала — Reuters

Приступать к активным боевым действиям против оккупантов советуют после освоения украинскими воинами новейшего оружия, предоставленного Соединенными Штатами.

Высокопоставленный чиновник США советует Украине отложить начало большого наступления против российских войск, пока ВСУ не получат американское оружие, которое входит в последний пакет военной помощи, и не будет проведено обучение.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного чиновника администрации Байдена.

По его словам, в ходе консультаций США с Украиной о контрнаступлении речь шла о том, что начинать его целесообразно тогда, когда украинцы уделят достаточно времени обучению для овладения новейшим оружием, предоставленным Соединенными Штатами в последнем пакете военной помощи.

Чиновник на условиях анонимности также добавил, что Соединенные Штаты твердо придерживаются своего решения не предоставлять танки Abrams Украине на фоне спора с Германией по поставкам танков.

Напомним, США объявили, что отправят Украине сотни единиц бронетехники для использования в боевых действиях.

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