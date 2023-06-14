Контрнаступление ВСУ: в Генштабе отчитались, сколько территорий уже удалось освободить от оккупантов

Бои продолжаются в районах Макаровки, Новоданиловки и Новопокровки.

За последние трое суток Вооруженные силы во время наступательных действий продвинулись от 200 м до 1,4 км и освободили около 3 м² оккупированной территории.

Об этом рассказал представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев в эфире национального телемарафона.

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"Силы обороны продолжают ведение наступательных операций, имеют частичный успех на Бердянском направлении. Бои продолжаются в районах Макаровки, Новоданиловки и Новопокровки. За последние трое суток Силы обороны продвинулись на некоторых определенных направлениях от 200 м до 1,4 км. И освободили около 3 м² территории", — отчитался он.

Контрнаступление ВСУ: что известно

Напомним, 13 июня в Генштабе сообщали, что ВСУ освободили 7 населенных пунктов: Лобково, Левадное, Одаровка, Нескучное, Сторожево, Макаровка, Благодатное. В частности, в Донецком и Таврическом районах продвижение украинских защитников составило 6,5 км.

Также продолжается наступление проводимое на Бахмутском направлении. Украинские войска проводят штурмовые действия, есть успехи в районе Берховского водохранилища, продвижение наших войск составило 250 м.

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