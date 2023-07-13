Контрнаступление ВСУ: в Генштабе рассказали об успехах на фронте

Вооруженные силы Украины продолжают продвижение по двум направлениям фронта. Украинские защитники имеют успехи вблизи Бахмута Донецкой области и в Запорожской области.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.

По его словам, украинские военные продолжают оказывать давление на оккупационную армию на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях. Кроме того, в Запорожской области Силы оборон имеют успех на двух участках вблизи города Орехов.

"На направлениях Новоданиловка — Широкая Балка, Новотокмачка — Новопокровка имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах. Наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", — сообщил Ковалев.

Украинская армия также ведет наступление севернее и южнее Бахмута. На южном фланге ВСУ имели частичный успех и закрепляются на позициях, рассказал представитель Генштаба.

ВСУ продолжают сдерживать наступление оккупантов на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Российские войска пытаются прорвать оборону ВСУ и взимают резервы, но Силы обороны отражают атаки армии РФ.

Ситуация на фронте

Генштаб ВСУ в возведении 13 июля сообщил, что оккупаенты нанесли 60 авиационных ударов по Украине за сутки. Армия РФ сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло более 35 боевых столкновений.

В своем новом отчете ISW назвал направления, где продвигаются ВСУ. Отмечается, что за прошедшие сутки, 12 июля, украинские войска продолжали контрнаступательные операции по меньшей мере на трех направлениях и преуспели на некоторых участках.

Спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень сообщил, что на одном из направлений контрнаступления ВСУ полностью перехватили инициативу и "косят" оккупантов. Да, частичный успех вдоль линии фронта имеют украинские военные на Бердянском направлении.

Кроме того, военный эксперт Александр Мусиенко рассказал о происходящем в Бахмуте. По его словам, ВСУ заняли господствующие высоты вокруг города. В частности, они держат под огневым контролем входы, выходы и перемещение врага.

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