Контрнаступление ВСУ в Харьковской области: Данилов назвал соотношение потерь Украины и РФ

Во время контрнаступательной операции на Харьковском направлении, несмотря на ее успешность, украинская армия все же понесла потери.

В то же время, если брать в соотношении с армией РФ, потери России в 9-10 раз больше, несмотря на то, что они были в удобной позиции – обороне.

Об этом в эфире 24 канала рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

"На одного нашего погибшего воина приходится 9 – 10 погибших россиян, ворвавшихся на нашу землю. Это очень интересный показатель, ведь по законам войны, при наступлении вы тратите гораздо больше, чем при обороне", – отметил Алексей Данилов.

По его словам, благодаря эффективному выполнению задач украинскими воинами в случае с контрнаступлением на Харьковщине все вышло с точностью до наоборот.

Заметим, по уточненным данным Минобороны, в Харьковской области ВСУ от 6 сентября в рамках контрнаступления украинские военные уволили 388 населенных пунктов. Это – около 8500 квадратных километров, где проживает более 150 тыс. человек.

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