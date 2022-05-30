Контрнаступление ВСУ в Херсонской области срывает планы оккупантов — ISW

Украинское контрнаступление на северо-западе Херсонской области заставило российские войска занять оборонительные позиции.
Контрнаступление может помешать России продвигаться по территории Украины, а также усложнит контроль над оккупированными территориями.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны.
Кроме того, российские войска продолжают попытки полностью взять под контроль Северодонецк. Украинские войска провели ограниченное контрнаступление и вытеснили российскую группировку из Тошковки, что может помешать российским операциям в окрестностях Попасной.
Российские войска продолжали наступление к юго-востоку от Изюма, но не совершили ни одного подтвержденного продвижения к Славянску. Оккупанты продолжали наступательные операции, чтобы перерезать украинские наземные линии связи к северо-востоку от Бахмута.
Напомним, что украинские военные из состава группировки Объединенных сил в течение 29 мая отразили 14 атак российских военных, еще на трех локациях продолжаются бои. Силы ООС нанесли оккупантам значительные потери в живой силе и технике.
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