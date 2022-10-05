Контрнаступление ВСУ в Луганской области: местные власти призвали жителей ехать подальше от линии фронта

Есть угроза как от снарядов, так и от вражеских мин, которыми усыпаны большие территории Луганщины.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай посоветовал жителям оккупированных территорий в области выехать подальше от линии фронта или находиться рядом с укрытиями.

Об этом Гайдай сказал в эфире телемарафона "Единые новости".

"Мы сейчас обращаемся ко всем жителям оккупированных территорий, чтобы они все же либо выезжали куда-то подальше от линии фронта, либо находились в большинстве своем в укрытиях. Потому что это война, снаряд может прилететь и разорваться где-то возле военных, но обломками может задеть и мирных жителей", – объяснил глава области.

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Он подчеркнул, что российские захватчики очень сильно минируют территории.

"Это не только мосты, путепроводы, дороги, какие-то развязки. Это и административные здания, разбрасывают мины — так называемые лепестки, которые запрещены, потому что очень сильно травмируют людей. Этим усыпаны очень большие территории", — сообщил Гайдай.

Напомним, 5 октября Гайдай сообщил об официальном старте декупации Луганской области. Так, украинские войска уже подняли национальные флаги в некоторых населенных пунктах области.

Уже вечером глава области сообщил, что ВСУ освободили шесть населенных пунктов Луганщины.

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