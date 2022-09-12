Контрнаступление ВСУ: в Минобороны назвали новые данные об освобожденных территориях Украины

В Министерстве обороны Украины обновили информацию об освобожденных территориях Украины.
ВСУ по состоянию на 12 сентября удалось освободить от российских кафиров почти 6 тыс. квадратных километров украинской территории.
Об этом в соцсетях сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
"Почти 6 тыс. кв. км", — написала Маляр.
Напомним, более 20 населенных пунктов Харьковщины уволили ВСУ за сутки. Сейчас там производится зачистка территорий. На отдельных участках фронта украинские войска вышли на государственную границу со страной-агрессором.
Также контрнаступление военных ВСУ на Херсонском направлении продвигается медленнее, чем на Харьковском, поскольку это сельскохозяйственный регион с ирригационными каналами, которые россияне могут использовать как оборонительные траншеи.
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