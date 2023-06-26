Контрнаступление ВСУ: в Минобороны ошеломили соотношением потерь России и Украины

Российские оккупационные войска оказывают мощное сопротивление, поэтому несут значительные потери как в личном составе, так и в технике.

Во время контрнаступления Украины потери личного состава российской армии за прошлую неделю в восемь раз больше, чем ВСУ.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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Российские оккупационные войска оказывают мощное сопротивление, в то же время несут значительные потери в личном составе, вооружении и технике.

По ее словам, украинская авиация, ракетные войска и артиллерия за прошлую неделю:

нанесли более 110 ударов по районам сосредоточения личного состава противника,

уничтожили 17 зенитно-ракетных комплексов врага,

нанесли поражение по 11 пунктам управления, что значительно снизило возможности врага относительно впечатления нашей авиации и

и поразили 7 складов боеприпасов врага.

"Кроме того, уничтожены сотни единиц вражеской техники, среди которых — танки, вертолеты, артиллерийские системы. К примеру, 2 вражеских вертолета Ка-52 и 1 Ми-24, а также 48 из 51 иранских ударных БпЛА типа "Shahed-131/136 ", — говорится в сообщении должностной лица.

Что произошло на фронте в течение прошлой недели

По последним данным Минобороны Украины, украинская армия за неделю во время наступления освободила на юге 17 кв.км, всего - 130 кв.км. В частности, Силы обороны Украины продолжали вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Что касается Бахмутского направления, то украинская армия предприняла контрнаступательные действия в районах Орехово-Василовки, Бахмута, Богдановки, Ягодное, Клещиевки и Курдюмовки. На каждом из направлений продвижения от 1 до 2 км.

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