Контрнаступление ВСУ: в Минобороны рассказали, сколько территорий уже деоккупировали

На прошлой неделе украинские Вооруженные силы освободили от оккупации почти 18 кв. км территории на востоке и юге Украины.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"За прошедшую неделю в результате наступательных действий в общей сложности уволено почти 18 кв. км. В общей сложности освобожденная площадь за время наступления составляет 210,5 кв. км", — рассказала представительница Минобороны.

За прошедшую неделю на Бахмутском направлении была освобождена территория 7 кв км. В целом за время наступления на этом направлении освобожденная площадь составляет 31 кв км, сообщила Маляр.

Тем временем на юге Украины Силы обороны освободили от оккупантов еще 10,9 кв. км территории. В целом, с начала наступления украинские защитники на этом участке фронта продвинулись на 9,25 км. Уволенная площадь составляет 179,5 кв. км.

Контрнаступление Украины

Аналитики американского Института изучения войны в своем новом отчете сообщили, что ВСУ ведут наступление на трех участках фронта. В частности, украинские войска претерпели ограниченные успехи к северо-западу от Старомайорского на Донетчине.

В Минобороны 17 июля отчитались, что армия РФ наступает в одном из направлений, а ВСУ продвигаются возле Бахмута. В частности, российские войска пытаются продвигаться по Купянскому направлению Харьковщины.

Известно, что в одном из направлений контрнаступления ВСУ продвинулись вглубь обороны врага до 1 км. Да, ВСУ имеют успехи на Бердянском направлении. На юге продолжаются тяжелые бои с российскими войсками.

Между тем издание The New York Times со ссылкой на украинских военных сообщило, что замедлило контрнаступление ВСУ. Отмечается, что по всей линии южного фронта россияне обустроили минные поля перед хорошо укрепленными позициями.

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