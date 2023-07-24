Контрнаступление ВСУ: в Минобороны сообщили, сколько территории уже освободили

Украинские военные добились значительных успехов в освобождении территории от российских оккупантов.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Украинские войска на южном фронте за время наступления освободили более 192 кв. км территории, за прошедшую неделю на этом направлении Силы обороны освободили более 12 кв. км", — написала она.

Украинские войска продолжают вести наступательную операцию на нескольких участках в сторону Мелитополя и Бердянска.

"Украинские войска на Бахмутском направлении за время наступления освободили около 35 кв. км территории. За прошлую неделю на этом направлении Силы обороны освободили около 4 кв. км. Ключевые бои продолжаются в районе Клищиевки, Андреевки, Курдюмовки", — добавила Маляр.

Что говорят аналитики

Украинским военным удалось деоккупировать 53% земли, захваченной российскими войсками с момента начала полномасштабного вторжения. Об этом сообщается в отчете ISW.

Исследования, проведенные экспертами ISW с использованием проекции Меркатора, показали, что около 53% территории, захваченной российскими войсками с февраля 2022 года, были освобождены украинскими силами.

Согласно заявлению Государственного секретаря США Энтони Блинкена, ВСУ достигли прогресса в освобождении примерно 50% территории, захваченной российскими войсками с начала полномасштабного вторжения РФ. Эта цифра соответствует оценке экспертов ISW по контролю над территорией.

Однако, как подчеркивают эксперты, оценки контроля над территорией могут отличаться от использования различных источников данных, методов измерения и прогнозов.

По данным Генштаба, общие боевые потери России к утру 24 июля составляют уже более 242 620 оккупантов. За прошедшие сутки ряды "200-х" пополнили еще более 660 российских захватчиков.