Контрнаступление ВСУ: в Минобороны сообщили, сколько территории уже освободили

За прошедшую неделю силы обороны освободили еще три квадратных километра на Бахмутском направлении. В общей сложности площадь деоккупированной территории составляет 47 квадратных километра.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Она отметила, что бои ведутся на южном и северном флангах города Бахмут.

"На прошлой неделе было очень жарко в районах Клещиевки, Курдюмовки и Озаряновки", – уточнила она.

По ее словам, за прошедшую неделю там было освобождено 3 квадратных км территории.

Что говорят аналитики

Украинским военным удалось деоккупировать 53% земли, захваченной российскими войсками с момента начала полномасштабного вторжения. Об этом сообщается в отчете ISW.

Исследования, проведенные экспертами ISW с использованием проекции Меркатора, показали, что около 53% территории, захваченной российскими войсками с февраля 2022 года, были освобождены украинскими силами.

Согласно заявлению Государственного секретаря США Энтони Блинкена, ВСУ достигли прогресса в освобождении примерно 50% территории, захваченной российскими войсками с начала полномасштабного вторжения РФ. Эта цифра соответствует оценке экспертов ISW по контролю над территорией.

Однако, как подчеркивают эксперты, оценки контроля над территорией могут отличаться от использования различных источников данных, методов измерения и прогнозов.

Напомним, спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев заявил, что украинские военные атакуют врага южнее Бахмута Донецкой области.

Представитель Восточной группировки войск Вооруженных Сил Украины Сергей Череватый заявил, что враг повторяет тактику Бахмута во время штурмов возле Купянска на Харьковщине. Враг задействует так называемые роты "Шторм-Z", которые являются "менее удачной" репликой на ПВК "Вагнер". Кроме этого, оккупанты ежедневно совершают около 500 артиллерийских обстрелов и 18-20 авианалетов в Купянском районе.

Читайте также: