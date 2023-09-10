Контрнаступление ВСУ: в Минобороны сообщили, сколько территорий уже освобождено

За время контрнаступления украинские военные освободили около 270 кв км.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в интервью "Голос Америки".

"В общей сложности за время этих наступательных действий освобождено около 270 кв. км. У нас идут освобождения по Бахмутскому направлению и Южный фланг. Некорректно оценивать по шкале хорошо/плохо, много/мало, потому что военные имеют несколько задач во время наступательной операции, и это не только исключительно продвижение вперед.

Их задача – создать условия, по которым можно будет продвигаться, потому что враг готов к таким действиям. Потому что россияне понимали, что мы рано или поздно будем освобождать наши территории и поэтому они сразу, как только их захватывали, уже и укрепляли рубежи и там на сегодняшний день три линии обороны и вторая, к которой мы подошли, это уже не просто заминирование здесь и там. Мы прошли дальше, и это уже бетонные укрепления под ключевыми господствующими высотами, и это тоже очень сложная преграда, которую нужно преодолевать", — сказала она.

Напомним:

Украинские военные за пять недель наступления освободили почти столько же территорий, сколько российские войска захватили за шесть месяцев, подсчитал Институт изучения войны. В частности, украинские войска претерпели ограниченные успехи к северо-западу от Старомайорского на Донетчине.

В Минобороны 17 июля отчитались, что армия РФ наступает в одном из направлений, а ВСУ продвигаются возле Бахмута. В частности, российские войска пытаются продвигаться по Купянскому направлению Харьковщины.

Известно, что в одном из направлений контрнаступления ВСУ продвинулись вглубь обороны врага до 1 км. В частности, ВСУ имеют успехи на Бердянском направлении. На юге продолжаются тяжелые бои с российскими войсками.

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