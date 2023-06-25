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Контрнаступление ВСУ: в Минобороны Украины озвучили потрясающие потери российской армии

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
3818
Время на прочтение
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Контрнаступление ВСУ: в Минобороны Украины озвучили потрясающие потери российской армии

Фото: Associated Press

Речь идет о потерях ВС РФ за период 19-25 июня.

Во время наступательных действий ВСУ российская армия за неделю потеряла почти 5 тысяч оккупантов и 700 единиц техники и вооружения.

Об этом сообщил первый замминистра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк.

В частности, потери врага за неделю:

  • 4810 уничтоженных окупантов,
  • 692 единицы вооружения и военной техники

Павлюк отметил, что речь идет о периоде 19-25 июня.

Существенные потери понесли вооружение/военная техника российских войск:

  • 46 танков
  • 77 боевых бронированных машин
  • 187 артиллерийских систем
  • 14 РСЗО
  • 21 установка ПВО
  • 164 единицы автотехники
  • 30 единиц спецтехники

Кроме этого, украинские защитники сбили 4 вертолета, 48 вражеских ракет и 101 БпЛА.

Напомним, по данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на утро 25 июня боевые потери ВС РФ составляют уже более 224 630 кафиров. За прошедшие сутки украинские военные силы ликвидировали 720 российских захватчиков.

Добавим, что враг продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях — в течение суток произошло 29 боевых столкновений.

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Дата публикации
Просмотры
3818
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