Контрнаступление ВСУ: в МВД рассказали, как плотно оккупанты заминировали территории

Армия РФ плотно заминировала временно оккупированные территории для того, чтобы замедлить контрнаступательные действия Вооруженных сил Украины. Так, на одном квадратном метре территории, где идет наступление, – до четырех мин.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"Мы, конечно, понимаем: чем больше враг стоит на той или иной территории, тем больше плотность заминирования. Две-три-четыре мины на одном квадратном метре – это то, что мы имеем сейчас на территориях, где мы проводим наступательные действия. Поэтому идем медленно, мы должны беречь наших людей. Конечно, после этого мы должны беречь технику, чтобы продавить врага", – рассказал он.

По словам Клименко, в Украине уже разминировано 130 тыс. км² территории.

"На земле или в воде мы обезвредили более 665 тыс. взрывоопасных предметов. И продолжаем это делать. Мы продолжаем наборы в наши подразделения пиротехников и саперов. В ГСЧС таких специалистов уже 1300, и мы продолжаем их набирать и обучать. Еще 600 специалистов в Нацполиции, 200 человек — в Нацгвардии. Это те военнослужащие, спасатели, полицейские, которые каждый день разминируют наши территории", — рассказал министр внутренних дел.

Напомним, по состоянию на утро 29 июля оккупанты вдвое сократили группировку кораблей в Черном море.

Читайте также: