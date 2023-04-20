Контрнаступление ВСУ: в Раде анонсировали сюрприз и для оккупантов, и для украинцев

Вениславский сообщил, что украинское командование делает все для максимального ущерба противнику в районах Бахмута, Марьинки и Авдеевки.

Контрнаступление ВСУ будет сюрпризом, который меньше всего ожидается в России, а также может стать неожиданностью для многих украинцев.

Об этом член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский заявил в эфире "Радио Свобода".

"А когда это произойдет (контрнаступление – ред.), каким образом, по каким направлениям – это будет как раз тем сюрпризом, который меньше всего ожидают наши враги. Я думаю, что это будет сюрпризом не только для российских военных и для российского общества, но и для многих украинцев", – заинтриговал народный депутат.

Он обратил внимание, что россияне уже боятся украинского контрнаступления и активно обсуждают его в соцсетях и в эфирах телевизионных шоу.



Вениславский сообщил, что сейчас командование ВСУ, в частности командующий оперативно-тактической группировкой "Хортица" генерал Александр Сырский, делают все для нанесения максимального ущерба российским захватчикам в районе населенных пунктов, где продолжаются самые ожесточенные бои.

"Это Бахмут, Марьинка, Авдеевка. То есть это сейчас то, что в будущем позволит нам наиболее эффективно освобождать наши территории", – отметил член комитета по нацбезопасности.

Что известно о контрнаступлении ВСУ

Накануне в Минобороны Украины заявили, что не будут объявлять о начале контрнаступления, однако определенные действия на фронте уже происходят.

Заметим, по данным The Washington Post на 12 апреля, контрнаступление Украины задерживается из-за неблагоприятной погоды, медленных поставок военной техники и нехватки боеприпасов.

В то же время, в Newsweek со ссылкой на слитые документы Пентагона проинформировали, что начало контрнаступления ВСУ было запланировано на 30 апреля, однако эта дата может быть перенесена.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Украина начнет контрнаступление, когда будет готова. В то же время, комментируя вопросы вооружения, он сказал, что иногда официальные лица из стран-союзников "обещают одно, а делают совсем другое".

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber