Контрнаступление ВСУ в районе Доброполья продолжается: ISW об успехах украинской операции

ВСУ. / © Associated Press

Реклама

Украинские усилия по отрезанию российского выступления восточнее Доброполья Донецкой области, вероятно, имеют тактическое влияние на попытки РФ окружить украинский карман близ Покровска.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают: накануне главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские войска усиливают давление на Добропольское выступление, заставляя армию России распылять свои войска и усложняя основные усилия врага вблизи Покровска.

Реклама

Оккупанты пытаются расширить и использовать проникновение с августа 2025 года, а также атакуют на восток, северо-восток и север от Покровска. Впрочем, некоторые подразделения российских войск резко сократили свою активность на Добропольском выступлении, чтобы сосредоточиться на наступательных операциях на северном и восточном фланге района Покровск-Мирноград.

Кроме того, на этом участке фронта российское военное командование развернуло подразделения морской пехоты для поддержки атак вблизи базы Добропольского выступления. Такие действия продемонстрируют, как украинские усилия с целью остановить использование Россией своего прорыва в Доброполье связали относительно элитные подразделения российской морской пехоты.

«Украинские усилия на Добропольском выступлении, вероятно, замедлили усилия 51 ЦАА по захвату Мирнограда и окружению котла с севера и северо-востока», — говорится в отчете.

Усилия Украины в районе выступления Доброполья, вероятно, замедлили попытки 51-й армейской группы захватить Мирноград и окружить карман с севера и северо-востока.

Реклама

В ISW отмечают: контратаки Украины против выступления Доброполья во время попыток России оцепить карман Покровска является заметным отклонением от того, как украинские силы реагировали на предыдущие попытки России окружить их. Силы обороны, отмечают аналитики, похоже, пытаются провести контрнаступление на другом, но вспомогательном секторе, чтобы оказывать давление на один фланг российских усилий из окружения.

Ситуация возле Доброполья. Карты ISW.

Напомним, аналитики ISW в новом отчете подчеркивают, что войска РФ подбираются в Покровск. Более того, отмечают они, похоже, оккупанты чувствуют себя все увереннее в самом городе. Кроме того, захватчики начинают создавать передовые наблюдательные посты и позиции операторов беспилотников, поскольку оккупанты накапливают достаточное количество живой силы в Покровске и размещаются на этих позициях.