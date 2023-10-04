Контрнаступление ВСУ в Запорожье: украинские военные продвинулись возле Роботино

Вооруженные силы Украины продолжают свое наступление у села Роботино Запорожской области. Они продвинулись там на расстояние до 600 метров.

Об этом рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона.

По его словам, украинские воины продолжают закрепляться на занимаемых рубежах.

"Мы имели частичный успех к западу от Роботиного. Там наши воины наносят оккупантам потери в живой силе и технике. На определенных направлениях мы продвинулись от 100 до 600 метров", — заявил Штупун.

Кроме того, защитники продолжают давление и на Мелитопольском направлении. За последние три дня нашим защитникам удалось взять в плен 25 окупантов.

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"Но враг не сдается и пытается восстановить утраченное положение. В частности, к западу от Вербового и юго-восточнее Малой Токмачки. На штурм враг бросает уже и элиту — десантные войска. Но терпит потери", — добавил спикер.

Контрнаступление ВСУ

Геолокационные кадры, опубликованные 2 октября, показывают, что украинские силы незначительно продвинулись северо-западнее Новомайорского (18 км юго-восточнее Великой Новоселки).

С передовой вернулся наш корреспондент ТСН Андрей Цаплиенко, который рассказал о ситуации на фронте и о ходе контрнаступления на Запорожском направлении.

Вооруженные силы Украины закрепляются на рубежах вблизи Вербового Запорожской области. В свою очередь, российские оккупанты находятся в обороне.

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