Контрнаступление ВСУ – военный эксперт объяснил, как погода повлияет на выбор направления

Погода в осенне-зимний период однозначно повлияет на ход боевых действий, российские захватчики будут максимально ослаблены.

Об этом 24 канала рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

Сейчас, например, погода дождливая – дороги размыло, а грунт промок на несколько десятков сантиметров. В таких условиях и колесная, и гусеничная техника садится, и никакого фронтального движения быть не может.

По словам Свитана, в такую ​​погоду остается единственный вариант – это заходить в так называемые агломерации, где болота и размытой почвы не так много. На Донбассе есть 2 мощные агломерации – это Донецк – Макеевка – Ясиноватая и Горловка – Енакиево. То есть, в принципе, украинские войска в этот дождливый период могут выполнять наступательные действия в этих двух районах.

Тем не менее, смена дождливой погоды на морозную, – дает гораздо больше возможностей ВСУ, в этот период движение может быть гораздо более успешным.

Как заметил военный эксперт, пошла "зеленка", то есть нет листьев, видимость увеличилась в несколько раз, а вместе с ней и контрастность на тепло – холод – наши инфракрасные средства наблюдения прекрасно видят расположение врага. Таким образом, оккупантов можно сначала выжигать дальнобойной артиллерией, а уже потом начинать движение.

Свитан также отметил, что несколько десятков сантиметров промерзшей почвы выдерживают и колесную, и легкую гусеничную технику – 40-тонные Т-72 хорошо чувствуют себя на промерзшей почве. И это те танки, которые могут делать наступательные движения и наступательные деяния и в районе Донбасса.

Он добавил, что на Донбассе работать зимой той техникой, которая сейчас находится в ВСУ, довольно неплохо. Особенно после последних "ленд-лизов", которые нам передала российская армия – Изюмского, Лиманского и Правобережного Херсонского.

По словам эксперта, такие погодные условия были бы благоприятны и для Юга нашей страны, но вопрос с этим регионом, вероятно, будет решен еще до наступления морозов. Там есть два интересных оперативно-тактических хода, которые приведут к тому, что Юг, скорее всего, будет освобожден к Новому году.

Контрнаступление ВСУ

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины рассказали, что оккупанты активно готовятся к обороне в Крыму, в частности создают позиционные районы на севере Джанкойского района.

Генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун считает, что Крым может стать природным котлом для оккупантов.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес советует украинским бойцам сохранять динамику наступления против российских военных во время зимы.

Офицер ВСУ Игорь Лапин рассказал, что российские оккупанты в Запорожском направлении усиливают свои группировки в ожидании наступления Сил обороны. Однако оккупационная армия не может спрогнозировать, где именно украинские защитники начнут контрнаступление.

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